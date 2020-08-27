12港人潛逃台灣失敗遭粵海警扣押　陸委會：不鼓勵以非法方式來台

廣東海警早前截獲一艘涉嫌非法越境船隻，船上有12名香港青年，當時正前往台灣，當中包括因涉嫌違反《國安法》被捕、現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。 台灣陸委會27日下午就此事表示，台灣支持香港民主自由，但絕不鼓勵港人以非法方式來台。

中國海警微博昨日（26日）發出公告指，廣東省海警在8月23日截獲一艘涉嫌非法越境船隻，船上有12名香港青年，當時他們正前往台灣，12人中包括早前因涉嫌違反《國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕、現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。此案現在仍在調查中。

李宇軒（左）。（資料圖片）

27日，有記者詢問台灣陸委會稱：傳出香港有12名青年想偷渡到台灣被捕，如果港人偷渡來台，是否會給予協助？

對此，陸委會發言人邱垂正表示，已經多次重申，港澳居民若因政治因素向台政府請求援助，政府會依據人道原則及相關法規，妥適處理個案。

陸委會說，台灣支持香港民主自由，但台灣也是一個法治社會，以非法方式來台，包括當事人與協助者都將面臨刑事責任的追究，台政府絕不鼓勵，呼籲相關人士遵守台灣法律。

此外，邱垂正還談及香港警方拘捕民主派立法會議員林卓廷和許智峰。他表示，國際社會與台灣政府對此都表達關切，呼籲北京與港府必須尊重港人追求自由民主法治的權利。

他強調，秋後算帳、拘捕打壓無法解決社會矛盾，更無法取得民心認同，執政者應該與港人坦誠溝通，才是化解爭議的根本之道。