12人潛逃台灣失敗　包括因《國安法》被捕李宇軒　中國海警正扣柙

中國海警微博昨日（26日）發出公告，指廣東省海警在8月23日9時許，在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10多名「涉嫌非法越境人員」。 消息指，船上有12名香港青年，當時他們正前往台灣，12人中包括早前因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。消息指，船上另外有人涉及反修例示威中的爆炸案。 12人目前正被中國海警扣柙，公安仍在調查中。根據大陸刑法，公安局可以以刑事責任對偷渡者進行立案追責，偷渡者判處一年以下有期徒刑，及後才會遣返香港。

中國海警微博昨日（26日）發出公告，指廣東省海警在8月23日9時許，在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻，捕獲10名「涉嫌非法越境人員」。

李宇軒為「我要攬炒」團隊成員

李宇軒在8月10日以涉嫌違反《港區國安法》被捕，罪名為勾結外國或者境外勢力危害國家安全，李宇軒另被指涉嫌洗黑錢。警務處國安處高級警司李桂華表示，警方早前調查一個團伙，其目的是透過宣傳和積極參與的手法，「要求外國或部分國際組織制裁香港、封鎖香港」，而這團伙在港有2男1女負責運行組織，當中包括李宇軒。

消息指，周庭、李宇軒及李宗澤為「我要攬炒」團隊成員，以宣傳及積極參與要求外國或國際組織制裁香港，該團隊在《港區國安法》立法後仍然積極運作，並協助英國「跨黨派關注香港小組」於8月4日發表《香港警方違反國際人道標準調查報告》，報告提出7頂建議，包括以《馬格尼茨基法》實施制裁特首林鄭月娥、警務處處長鄧炳強等高級官員。警方消息當時證實，「我要攬炒」團隊3人被捕與該報告有關。

在李宇軒被捕當日，壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英的2名兒子、壹傳媒集團行政總裁張劍虹、行政總監黃偉強、營運總裁兼財務總裁周達權及周庭等10人同樣被捕，指他們涉嫌勾結外國勢力、串謀詐騙等。李宇軒及後獲警方准保釋外出，須交出旅遊證件。