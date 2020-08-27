李宇軒等潛逃台灣被截　消息：國安法生效後內地海警加強水域監控

中國海警微博昨日（26日）發出公告，指廣東省海警在8月23日9時許，在香港東南水域對出的中國水域，截獲一艘涉嫌非法越境船隻。消息指，船上有12名香港青年，當時正前往台灣，當中包括因涉嫌違反《港區國安法》勾結外國或者境外勢力而被捕，現正保釋的「香港故事」成員李宇軒。 香港與台灣一海之隔，但要潛逃台灣必須經過中國水域。消息人士指，其實在《國安法》生效之後，內地海警已經加強水域控制，堵截疑犯港區國安法者潛逃外地。

有報道指被截獲港人當中包括李宇軒（左）。（資料圖片）

香港潛逃台灣 必經中國水域

香港與台灣一海之隔，就以高雄市為例，距離香港僅630多公里，如乘搭飛機只需要1個半小時，坐船亦不用太長時間。不過，香港水域與空域均被中國包圍，西為珠江口，東南為擔捍島，東有大鵬半島，出「公海」之前必會經過中國水域。

消息人士指，在《國安法》生效之後，內地公安研判或有被捕者循水路潛逃台灣，因此已經加強水域控制，以堵截偷渡者。

反修例風波後，部份人士因政治原因尋求外地政治庇護，但均為正常出境，鮮見潛逃例子。例如較知名的銅鑼灣書店店長林榮基、藝人黃秋生，均是循正常途徑入境台灣。

據台灣內政部移民署資料，去年獲得居留許可的香港居民有5,858人，另有1,474人獲得定居許可。今年雖然有疫情影響，但首7個月獲得居留許可人數達3,876人，另有899人得到定居許可。