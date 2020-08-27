台斥巨資採購美巡航導彈及戰機　陸國防部：堅決反對，將反制

台灣媒體報道，美國防部近日公布的一份總價值為620億美元、為期10年的軍售訂單中，包括可能向台灣出售的66架F-16V戰機。 對此，中國國防部發言人吳謙表示，中方堅決反對美台軍售，中方必將採取一切必要措施，予以堅決反制。

此外，台灣駐美代表蕭美琴8月12日曾宣稱，台灣正在與美國就軍購進行討論，包括「岸防巡航導彈系統」（CDCM）與智能水雷等都在討論之列。而台灣《中時新聞網》8月27日援引台軍方消息人士說法稱，台灣向美採購的「岸置魚叉導彈」（岸防巡航導彈系統），「美方可望於總統大選前宣布」。報道還稱，台軍依據蔡英文要求進行了加購，使採購總價達到約800億元新台幣。

對此，國防部發言人吳謙表示，「中方一貫堅決反對美國售台武器。一直以來，美售台武器都是破壞中美兩國兩軍關係和地區和平穩定的一個重大問題。在這個問題上，中方的立場清晰明確。2019年美方宣布向台軍出售66架F-16V戰機後，中方立即表明了堅決反對的立場。如果美方執意推動新一輪售台武器，中方必將採取一切必要措施，予以堅決反制。」

據了解，《中時》報導指，台國防部6月初就曾在台立法院首度證實，台軍將對美採購「岸置魚叉導彈」，「可望在2023年服役」。