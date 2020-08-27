台將向美增購魚叉反艦導彈　總價約810億新台幣

據台媒27日引述軍方人士透露，台軍將以810億元（新台幣，下同，約217億港元）向美國採購岸置型機動魚叉反艦導彈，並與台灣自製的雄二反艦導彈相互配合，達到更大的作戰效益，可提升導彈的命中率達70%以上。美方有望於總統大選前宣布相關軍售案。

據瞭解，導彈除了增程型的魚叉距外攻陸導彈（SLAM）之外，可能還包括射程超過315公里的魚叉增程型距外攻陸導彈（SLAM-ER），將會以混搭的方式，佈置在美製的魚叉導彈發射車組中。至於最終採購多少數量？目前為台軍最高機密，但是由於採購時程相當短，決策過程緊急迅速，由此可見美國對台海局勢的擔憂，以及台灣當局自己對於危機升高、應急戰備的需求已經不同，無法在同往常一樣緩慢來回談判軍售，而是以緊急戰備的方式進口此種攻擊性導彈。

根據消息研判，台軍採購的魚叉導彈，將混合搭配距外陸攻導彈（SLAM, 圖左）和增程型距外陸攻導彈（SLAM-ER, 圖右）二種型號，採取發射車混合搭配的方式，部署於台灣西岸重要地區。(Boeing)

事實上，台軍是目前世界各國，操作魚叉導彈最多種型號的軍隊。台空軍F-16A/B Blk20，是全球第一種搭載空射魚叉導彈的F-16戰機，此種重型反艦導彈，一般採用國皆用F-15E/K/SG或者F/A-18C/D/E/F等中、重型戰機使用，僅有台軍使用F-16A/B型戰機試射空射型魚叉導彈（AGM-84）系列，根據已經公開的資料指出，台空軍共擁有183枚以上的魚叉導彈，其中有60枚左右屬於具有攻擊陸面目標的AGM-84L以後的型號，可謂台軍的戰術性嚇阻武器主力。

台軍的F-16戰機，是全球第一個具備使用魚叉導彈攻擊海面、陸面目標的同型機。（陳宗逸／多維新聞）

此外，台軍二艘劍龍級潛艇，也在經由美商洛歇馬丁公司（Lockheed Martin）進行現代化升級後，擁有射擊潛射型魚叉導彈的能力，據知型號為UGM-84L以上的型號，具備攻擊陸上目標能力，是台軍壓箱底的戰略威嚇武器，射程在300公里左右，目前擁有數量、如何部署是高度機密。

而台軍有二艘購自美國的二手派里級巡防艦（Oliver Hazard Perry Class frigate）銘傳號（PFG-1112）和逢甲號（PFG-1115）也裝備有艦射型魚叉導彈，由艦首的Mk13發射器發射，為魚叉導彈、標準1型導彈（SM-1）的混合搭配編裝，裝備的艦射型魚叉導彈應該為RGM-84L/M型的距外陸攻導彈（SLAM）型號。

此外，台灣新任駐美代表蕭美琴，前陣子公開表示台灣將向美國求售一種新式的「岸防導彈系統」（CDCM），但是對於型號卻隱晦不提，外界也有一些猜測。但是，美國已經公開要販售陸射型魚叉導彈給台灣，故蕭美琴求售的應該不是魚叉系列導彈。而環顧目前美軍現役的新型導彈、且符合台灣整體防禦需求的，應該是射程較短、但是具備匿蹤設計的美軍NSM海軍打擊導彈。

除了大量魚叉導彈之外，台灣近期將再向美國求售性能相當先進的海軍打擊導彈（NSM），主要為陸射型載具，與美國海軍陸戰隊現役者同。此種打擊導彈具備匿蹤設計功能，為美國新式多域戰戰術的利器。（Raytheon）

據瞭解，台方在去年就由國安會高層，親自向美國在台協會（AIT）提出過NSM海軍打擊導彈的採購需求，當時台海局勢尚未惡化至今，故美國方面以技術敏感等理由，迅速否決台方的求售。且NSM在美軍都還是在驗證戰力中的新型態導彈，美軍自己用都不夠，也無餘裕售予台灣。

但是，NSM導彈近期已經開始部署在全新編裝的美國海軍陸戰隊、以及美國海軍的高科技沿岸戰鬥艦（LCS）上使用，效能相當優異。尤其美國海軍陸戰隊使用陸射型，其發射車已經在美國海軍的兩棲突擊艦上面試射過，驗證美軍的「多域戰」（Multi-Domains）戰術，NSM已經成為新世代戰術的關鍵裝備，故台灣方面應該是繼續向美國求售此款新概念導彈。

台軍未來將是全球除了美國之外，使用魚叉導彈最多、型號最複雜的軍隊，從潛射、艦射、空射到陸射全部配齊，一個也少不了，這種部署放眼全球也相當罕見。而台灣自產的雄風系列導彈，目前也未因大量採購魚叉導彈，而停止生產計畫，甚至增程型的雄風2型導彈，目前已經進入量產階段，只是台灣國家中山科學研究院（簡稱：中科院）的產能一向不足，且各型自制導彈的關鍵零組件依舊需要依賴從美國進口，而自制導彈也無法使用美國軍規GPS訊號以及GPS定位資料庫，只能使用商用GPS溢波訊號導引，雖然射程夠遠，但是精準度不夠，這也是台灣方面近期放膽採購魚叉導彈、將大量購足的關鍵原因之一。