防疫措施過嚴惹民怨　烏魯木齊：政策將放寬　公開領導電話聽訴求

新疆的新型冠狀病毒肺炎疫情漸見緩和，自8月16日至今已連續9天本土病例零新增。不過，當地防疫措施仍然非常嚴格。許多烏魯木齊市民在微博反映稱，他們雖然並未感染，也未接觸感染人士，但至今仍須在家隔離，不能出門，即使夜晚急病求醫也需要層層批准。 烏魯木齊市在周日（23日）宣布，自當天起逐步調整多區的防控政策，翌日更公開各市區縣黨政主要領導的聯絡電話，包括市長及市委書記，讓民眾隨時致電反映困難訴求。 據內地傳媒報道，不少受訪官員都稱自此後來電非常多，有時一個晚上就有30至40個微信好友請求，甚至凌晨3時仍然會電話響。

新疆烏魯木齊已連續多天維持本土病例零新增，不過限制措施一直未見放寬，以致近期不少新疆民眾都在微博上發文抱怨。有人稱部分社區完全沒有病例，但仍要採取封閉式管理。網上甚至有影片流出，顯示有地方官員要求健康民眾集體「服藥抗疫」。

網傳有地方官員要求健康民眾「服藥抗疫」。（影片截圖）

烏魯木齊市一直嚴格防疫。（中新社）

官方傳媒《環球時報》總編輯胡鍚進亦發文稱，對新疆防疫措施過度的抱怨，近日在互聯網上逐漸發酵，對新疆形象產生負面影響，「老胡不知道那些熱帖所說的情況是否都屬實，不過老胡和同事在新疆的朋友們都對防疫措施多有抱怨，比如長時間被封在家裏不允許下樓，讓他們很難受，他們大多對自己稱之為『一刀切』的抗疫方式不滿」。胡鍚進又指，即使北京在疫情最嚴重的時候，絕大部分北京市民都能夠正常外出，而烏魯木齊卻無法做到，「新疆是個很特殊的自治區，反恐消耗了當地的大量精力」，新疆難以從容細致地梳理疫情風險比起其他社會損失的輕重。

周一（24日）晚上，烏魯木齊市新冠肺炎疫情防控工作領導小組，對外公開各市區縣的黨政主要領導的聯繫電話。內媒實測發現，即使在舉行例行會議期間致電，大多數聯絡電話都會有人接聽。其中烏魯木齊市長牙生．司地克在受訪時就稱，自從公開聯絡電話後，「打電話的人非常多。」達阪城區委書記丁志軍亦表示，最多的時候一天會有10多個來電，甚至凌晨3時許仍然會電話響，「有時群眾著急，也不會考慮是休息時間。」

沒有疫情的天山區光明苑，社區工作人員向居民發放防疫宣傳單，提醒要保持距離，不要聚集。（中新社）

至於來電的內容，報道指大多都是詢問防疫政策及「解封」日期。接聽水磨溝區委書記侯詠聯系電話的工作人員表示，不少民眾都是諮詢新疆何時能夠恢復通行，例如滯留在外的人何時能返回烏魯木齊，滯留在烏魯木齊的人何時能離開等，「來電反映比較多的問題是什麼時候解封。」還有民眾會在來電時直接說明難題，並希望得到協助。例如有社區的寬頻上網損壞需要維修、工作人員送菜不及時、提供的食物品種單一、農民工被欠薪、要到醫院看病時請求提供車輛等。此外，不只一般平民百姓，當地企業亦會打電話求助。

（綜合報道）