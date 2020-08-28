【新冠肺炎】內地連續12天本土病例零新增　9宗新病例均境外輸入

國家衛健委通報，內地在周四（27日）新增9宗確診病例，均為境外輸入病例，本土病例連續12天維持零新增。

通報指，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9宗，均為境外輸入病例（四川4宗，上海3宗，福建1宗，廣東1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外輸入病例（均在上海）。當日新增治癒出院病例45宗，解除醫學觀察的密切接觸者1654人，重症病例與前一日持平。

內地本土病例連續12天維持零新增。（新華社）

境外輸入現有確診病例193宗（其中重症病例4宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例2464宗，累計治癒出院病例2271宗，無死亡病例。

截至周四，內地現有確診病例288宗（其中重症病例4宗），累計治癒出院病例80091宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85013宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者814039人，尚在醫學觀察的密切接觸者10040人。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者16宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例2宗（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察21宗（境外輸入18宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者358宗（境外輸入313宗）。

（綜合報道）