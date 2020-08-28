新冠肺炎．8.28｜增13宗確診爆疫第三低　晚市可堂食繁華再現

本港第三波新冠肺炎疫情未息，衞生署今日公布昨日（27日）錄得13宗新增確診個案，是自7月5日第三波爆疫以來單日第三低日子，累計增至4,769宗。 居於將軍澳尚德邨尚禮樓的一家四口染疫，另戶主發病一周，前日到將軍澳醫院求醫後不久即當日不治，昨日化驗顯示初步確診，今列為確診個案；衞生署追蹤發現，其任職Foodpanda外賣員的太太也染疫，同時發現長子亦確診，次子也驗出有抗體，衞生署正研究他是否家中最早發病的患者。 政制及內地事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始今日公布全民檢測「普及社區檢測計劃」詳情。參與檢查的市民，可於明早7時起上網登記及選擇時段和檢測中心。

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確診餐廳｜增五食肆上榜 尚德邨不治病人生前曾光顧一粥麵肯德基

【23:45】本港新型冠狀病毒肺炎疫情未息，衞生署衞生防護中心周五（28日）公布的新增確診數字為13宗，當中有10宗屬本地個案。衞生署周五晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。

當中染疫的Foodpanda外賣員（#4762）及其病故後確診的丈夫（#4763），曾到訪過將軍澳尚德廣場「TKO Spot」；#4763在生前亦曾過該商場中的「一粥麵」及「肯德基」。

另外，於鰂魚涌「Pret A Manger」任兼職收銀的19歲確診女學生（#4757），曾到過佐敦永發大廈「Isaak's」，以及尖沙咀「霸嗎拉麵」。

全民檢測｜瑪麗顧問醫生教採樣：參與計劃係幫市民 學護憂無經驗

【22:10】全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日展開，香港醫學專科學院、香港護理專科學院等統籌了訓練課程，讓約2,000名準採樣員學習感染控制措施及採樣步驟等。每節課堂長1小時，內容包括導師講解及短片教學，但不設學員互相採樣。換而言之，醫護相關學生首次替人「撩喉嚨」可能就是上場實戰。

課程屬自願形式，政府及統籌單位均沒有確保每名採樣員都曾受訓。中大公共衞生學系準二年級生許同學今晚（28日）到麗閣社區會堂參加訓練。他表示，本身完全沒接觸過感染控制知識，對於即將協助市民採樣感到擔心，怕在採樣過程受感染，亦憂慮樣本的準確度不理想。

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新冠肺炎｜堂食令放寬 蘇豪區昨日凋零 今日Happy Hour繁華再現

【22:00】本港新冠肺炎疫情有所緩和，今日（28日）錄得13宗確診個案，政府早前宣布由今日起，食肆堂食時間放寬至晚上9時。中環蘇豪區今日和昨日的人流有著天淵之別，不斷有的士及私家車駛過，不少下班仍身穿西裝的打工仔、打扮光鮮的年輕人，亦再度出現在酒吧內，Happy Hour再現。

酒吧依然關閉，營業的均為有食肆牌的酒吧餐廳，有店主仍擔心政府措施朝令夕改，日後再度收緊，「要睇政府做人。」

新冠肺炎｜晚市禁堂食放寬 食肆生意天與地 火鍋店即爆滿排長龍

【20:42】新冠肺炎疫情有所緩和，今日起晚市禁堂食令，從6點放寬至9點。《香港01》一連兩日到旺角視察，昨日已經停業多時的火鍋店開始為開舖準備，今日旺角創興廣場，未到晚上6時，升降機已經充斥著火鍋湯底的香氣。其中一所食店的老闆謝先生坦言喜出望外，「大家都餓咗打邊爐太耐，昨晚已經好多人預訂，但係限制9時要交場，如果8點鐘有客嚟到都冇得食，好可惜。」他寄望疫情繼續向下，港府可以取消晚市堂食禁令。

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確診大廈｜患者住所全覽 確診Foodpanda外賣員及家人居尚德邨

【20:26】本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（28日）公布新增13宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。有五條公共屋邨上榜，包括將軍澳尚德邨、觀塘安泰邨、牛頭角彩德邨、黃大仙美東邨及何文田愛民邨；當中尚德邨尚禮樓有三名患者，為染疫的Foodpanda外賣員及其昨日病故後確診的丈夫，以及她的長子，其次子被驗出有抗體、但沒帶病毒，不列作確診者。

駿洋邨住戶今辦入伙 房屋署兩次發信口徑不一 否認曾收確診者

【17:40】政府早前徵用火炭駿洋邨作檢疫用途，將分兩批安排住戶入伙，第四及第五座住戶於今日（28日）起陸續取鎖匙。

有準住戶稱早前接獲兩封由房屋署發出的信件 ，一封指單位曾有確診者，另一封則稱沒有。她質疑房屋署程序混亂，「起碼要坦白同居民講。」當區區議員麥梓健稱，據他了解，不止一位準住戶出現類似情況。

房屋署發言人回覆，指準住户於辦理入伙手續時，房屋署職員會再確認有關單位是否曾有確診者入住。

全民檢測｜荃灣體育館將用作檢測中心 跑步市民直言不擔心感染

【20:00】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，共141個檢測中心，包括多間體育館、官校、社區中心及大會堂等。荃灣體育館為其中一個檢測中心並臨近荃灣公園，不少市民會到海傍邊跑步或做運動。有市民直言不擔心會有感染風險，亦有市民表示會視乎檢測當日人流而考慮會否改變跑步路線。

全民檢測｜港府歡迎「國家隊」抵港 林鄭：代表全港市民致謝

【19:00】因應本港將舉行的普及社區檢測計劃，港府今日（28日）在中山紀念公園體育館舉行歡迎內地核酸檢測支援隊抵港的儀式，沒有邀傳媒出席。特首林鄭月娥出席儀式時致辭稱，代表全體香港市民向支援隊成員致謝，並視察體育館內已準備就緒的臨時氣膜實驗室。

林鄭透露，目前已有220多位支援隊成員在港準備工作，又指近日的疫情雖然較早前緩和，但情況尚未穩定，檢測計劃有助找出隱性患者，她呼籲大家積極參與。

全民檢測｜八月堂承認有加盟店呼籲員工參加 分店現已停止政策

【18:59】自願參與的全民檢測「普及社區檢測計劃」下周二（9月1日）展開。網上流傳一張通告，稱賣「可頌」牛角包店八月堂的全職及兼職員工，都要參加檢測全民檢測，否則不排除要求員工停工，直至獲取報告結果。八月堂香港區總代理在Facebook貼文，承認有加盟店呼籲員工進行檢測，但香港總代理得知訊息後，已立即停止該分店政策。

全民檢測｜楊潤雄籲學校促師生家長齊檢測 去信促教學生守法

【18:05】港府將在下周二（9月1日）推行全民檢測，教育局局長楊潤雄今日在facebook呼籲師生、家長參與檢測；另他分別向全港中、小學及幼稚園的校長及老師發信。致中小學信件大部分內容相同，他形容教育界2019/20學年面對前所未有的挑戰，由社會事件到新冠肺炎，學界不時要反思教學模式能否跟上社會變化，以及如何加強價值觀教育等。他感謝老師過去一年的付出，希望學生學習感恩、珍惜相聚及學習機會。

全民檢測｜張竹君稱時間許可會參加 醫管局何婉霞拒回應

【17:00】張竹君：暫未知全民檢測可以找到多少名隱形患者。在傳媒問及在席政府人員會否參加計劃，張竹君表示，她支持全民檢測，「睇下有無機會可以就到時間，然後先去做測試。」

【16:52】foodpanda 54歲女外賣員是最早病，個案編號＃4762，其他2名確診人士是家人，包括#4761，是她的30歲兒子，屬有關連個案。外賣員的另一名22歲兒子有抗體，有機會該人更早染病，是無病徵的病發，有機會他才是源頭，但他不是確診個案。

【16:51】張竹君：本身流行病追蹤人手有50人，但隨疫情發展，已有調配其他職位人士，但工作複雜，故有其他同事幫手，「好難數得好詳細」，多人確診時，會較多人幫手。

新冠肺炎｜foodpanda外賣員一家四口染疫 丈夫離世 次子有抗體

張竹君及何婉霞醫生交代疫情最新發展。（張嘉敏攝）

新冠肺炎｜鰂魚涌Pret A Manger兼職收銀學生染疫 地產代理中招

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今新增13宗確診個案，其中10宗是本地個案，7宗有關連個案中，有4是家人群組或朋友聚會；3宗無源頭：#4763去急症後過世的家人，最早發病是food panda外賣員，是將軍澳工作；另有兩名源頭不明個案是19歲女學生（#4757）及一名是在港景峰任職地產經紀(#4764)。女學生已有一段時間沒上學，在鰂魚涌Pret A Manger麵包店做兼職收銀。

另外，今日有十多宗初步確診個案，其中一名初步確診，是元朗區謝建華醫生的護士，她的家人都初步確診，診所有5名醫護。

↓↓↓點擊下圖 查看部份檢測中心選址↓↓↓

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新冠肺炎｜戲院今重開 旺角百老匯現買票人龍 戲迷難掩興奮

【15:23】本港新冠肺炎稍有放緩跡象，政府早前宣布於今日（28日）放寬社交距離措施，戲院可有限度重開。有市民難掩興奮之情，表示「好耐無嚟睇戲」，而且早前戲院關閉，「而家出街都多個選擇」。

在旺角百老匯戲院，今日有不少市民趁重開之際，特意到場觀看電影，售票處外排滿了不少顧客。戲院職員有為入場顧客量度體溫，門口亦放置告示牌，提醒顧客院內須佩戴口罩，場內禁止飲食及自行調位。

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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【13:31】醫院管理局發言人今日（27日）公布，有兩名確診新型冠狀病毒肺炎患者於今日離世。連同上述兩名病人，至今共有83名確診病人於公立醫院離世。



基督教聯合醫院一名91歲男病人（個案編號：4072），於8月9日因咳嗽入院接受治療，延至今日上午七時五十四分離世。

另外，屯門醫院一名76歲男病人（個案編號：2962），於7月28日因咳嗽入院接受治療，延至今日上午十時二十五分離世。

兩名病人本身患有長期病，入院後情況持續惡化。

全民檢測｜聖公會總幹事發信 呼籲員工參與全民檢測

【13:04】政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在全港18區廣設141間採樣站，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。香港聖公會福利協會總幹事李正儀周一（24日）向員工發信，呼籲他們參與全民檢測，並指參與檢測的同工可以工時計算。

【12:58】檢測中心除政府外亦有學校及九展等商場，有否諮詢商場及居民？因不少意見有反對，會未來參與檢測是否樂觀，若不足會否難切傳播鏈？若不斷會對社交距離防疫措施收緊？

全民檢測｜一文看清檢測中心 兩類人及12種病徵人士不應參加

聶德權表示，揀選地點希望18區內地，所以要有合適地方做檢測中心，另外對社區希望透過解說講清檢測計劃目的，若在社區能互相配合，在感染風險才作相應安排；檢測無設定目的，「搵到一個多一個都係好嘅」，冀大家見宣傳可減擔憂。

他又指，出示證件及手機就可一分鐘可完成登記，及後進行採樣，成個流程好短時間，難一概而論，每個中心預約名額各有不同。

陳肇始今起已稍放寬社交距離，惟疫情數字每日仍反覆，亦有找不到源頭個案,有隱形傳播，冀短時間內找到隱形患者,及早隔離治療及切斷傳播。

全民檢測｜141間檢測中心地點曝光 18區上榜官校、體育館逐一睇

【12:48】政府有否訂目標，政府點睇成效，點睇隱形患者；141個中心有沒有與相關機構商討，會否影響學校開學，感染控制，批評搵醫科生點回應？

聶德權指，目標是搵社區無病徵人士，免費為全港市民檢測，希望有多人參加，無定目標，不認為成效要睇幾多人參與；因希望18區都有人參與，所以首要選擇政府場地，因場地夠大亦可做到大的社交距離。至於醫科生曾與院校商討，會有培訓，他們會知如何進行，而且透過網上預約希望可以方便人群,而且與立法會情況亦有不同，因立法會會有其他不同活動。

陳肇始指，對於醫科生參與他們在場會有指導；陳漢儀亦指，現場參與醫護會有保護衣，場地亦會有換氣安排。

全民檢測｜參與採樣醫護增至6000人 內地今再派150人來港支援

【12:35】可否清楚交代6000人員組成，參與情況，涉及資源？可否進行選舉，若檢測可以進行？

聶德權指相關資料仍要整理，計劃預計進行7日，或有機會仍會延長，實行數天再進決定。有關選舉問題，特首及政府決定延後一年，因抗疫為首要，而且選舉非只一日，亦不同活動，因此評估為不適宜；第三進行全民檢測亦會抗疫措施之一，安排有七天與選舉一天內有多人投票亦有不同，兩者之間有差別不可比較。

陳肇始檢測除需要醫護外亦為長遠如若冬季有第四波，應如何應對，早前每日有百多宗個案，醫管局及專家亦有以設施如病床等應對及判斷出院，日後有可用亞博館病床,而「港版方艙醫院」亦有一千張床，相關硬件是醫管局一系統準備措施。

至於邊境管制及強制檢疫,一直非常嚴謹，否則本港居民至今亦不能回港，面對外地多爆發亦特別小心，而現時對豁免人士的措施亦已收緊，無論機場或陸路亦一樣；對高風險旅客有施加條件如陰性核酸及預約酒店14天才可來港，以上均為防疫檢疫措施，有需要會收緊。

陳松青：位於中山紀念公園體育館的實驗室只為臨時，之後會撤離，除特別個案如離島或偏遠鄉村不能送至進行檢驗，會有另外安排。

▼01實測咽喉拭子採樣▼

【12:26】6000醫護人員有多少為醫科生？如何確保不會弄傷市民？至於內地來港協助人士，是否確保他們合資格？「為己為人」為口號，是否不參與者為自私？

聶德權：檢測的組長會為註冊醫生、牙醫及護士，所以有醫療常識及經驗；而有助理人員,來自院校、學生、救護員等,有醫療常識有相關培訓。

全民檢測｜市民周六7時起可預約 專人於郵局、屋邨辦事處助長者

全民檢測為三管齊下之一，「對自己有幫助，知係咪隱形患者，每人參加有果效，為己為人唔好諗太複雜」，不要批評及指責，這樣對社會較有成效。

陳肇始表示，在中央支援下所以有大量資源，然而無論採樣、採樣點由特區政府負責。

陳松青指，內地預計來港支援隊最多可有600人，支援經國家衞健委認可資格，有相關經驗，「做完會走，係一個臨時安排」；聶德權又指，人員主要在實驗室內工作，與採樣本分工，本身在內地亦進行有關工作骨幹人員，有實戰經驗，例如廣東核酸檢測有2700萬份。

【12:20】有官校作檢測中心，或有老師、學生回校，會否影響學校運作？採樣中心不封頂會否傳染？中心有九展及科學園，仍有人上班工作如何確保安全。

聶德權：物色檢測中心，本身考慮安全問題，學校有禮堂適合，9月1日開學但不返校上堂，所以不會影響學校；九展、科學園非星期六、日，是在平日大家要上班的日子，所以要方便有人上班的日子。

至於採樣中心環境是否封頂，已有衞生署指引，醫療人員亦有經驗處理，至於協助採樣的醫科生亦有傾過，亦有臨床經驗，院校亦有選取較合適人員，有分工為組長、助理組長、分別由註冊醫生、護士、牙醫進行。

【12:16】長者若不懂上網，可如何參與？有輕微病徵是否適合測試？測試中心大小不一如何做好防控感染？

聶德權指，長者最好找家人或相熟人士協助登記參與，而郵局及屋邨辦事處亦可協助予約登記；普及社區檢測計劃對象為無病徵6歲以上人士，有病徵應去看醫生不應進行檢測；他又指，大小不同的檢測中心會有不同採樣站(booth)，以決定不同醫療人員數目，可確定社交距離可做到控制。

【12:11】對於檢測中心感染控制，陳漢儀表示，衞生防護中已制定感染控制，醫管局會與大學有交流，為方便市民18區有不同地點，衞生署有提供意見；她又指，社區中心通風屬重要環節，以及出入口有沒有空間儲醫療樣本。



她指，是次測試為合併鼻腔及咽拭子樣本，兩個採樣均放樣本樽，每位市民採樣會換手套，惟市民若有任何病徵不適合進行測試。

【12:08】就假陽性個案陳松青指，現時所有化驗結果陽性係初步，會再由衞生防護中心進行再覆檢，確保不容易有假陽性，衞生會採集樣本再驗 ，所有為檢測要通過外部質量評估，包括檢測靈敏度準確。

【12:05】針對醫管局資源，陳肇始指，政府過去一直有為醫管局，提供合適及所需資源，如人手問題，如昰次防疫抗疫有額外47億元；而且有改成3年為一周期撥款，而且十年建院計劃有兩個撥款，分別為2000億及2700億重建撥款計劃，針對冠狀病毒病，會檢視醫院是否有足夠傳染病設施。

【11:59】有記者問有否預計假陽性情況，會否做覆檢？全民檢測可以如何切斷隱形傳播鏈？以及醫管局撥款會否因疫情凍結。聶德權指，檢測點有141個，分布全港18區，已盡於以政府場地、社區中心、會堂、體育館等進行，有要求人數限制、社交距離，名單可以有社區中心社區會堂,每個規模不一，大的可有十個採取點,其他未必有，毎個可採樣數目不同，同時非全數6千醫護可14日內早晚做晒，因此要在工作編配上做好安排；是否有效要透過實踐，冀找出隱形患者，越多人接受檢測越好。

【11:55】至於後續工作，亦將於9月1日開始 衞生署會做好準備 ，她又指第三波疫情迅速，冬季或有第四波要做好準備，為支援衞生署搵中央送檢疫中心，亦修訂衞生署署長追蹤工作，以及調派公職人員，任何適合政府人士都會係考慮之列。至於醫管局的硬件，分流病人方面已調配1200張病床，二線有660張 ，而亞博一號館有500床位，二號館可有400床位。

【11:49】針對是次普及檢測計劃,已有6000醫護參與；紅十字會、聖約翰救傷隊等亦有配合，醫學專科學院本周三至日已有安排地點為醫療專科人員作培訓。同時政府亦有為醫護人員做面型測試，以安排相關保護衣及面罩等等。陳肇始表示若有夠保護採樣，醫護人員不會被視為緊密接觸者，而醫院及私家醫院不會因參與相關檢測工作而拒絕他們進行醫院工作。

【11:47】陳肇始表示，為應對第三波疫情，已採取三管齊下措施，包括採購私人化驗所服務，令檢測力增加。她指，自1月至6月已進行35萬個檢測，而7月初至今有95萬個檢測。至於高風險群組如安老院舍、殘疾人士員工、超市、巴士及的士等，共做42萬樣本當中有83個樣本呈陽性，如的士司機組群組較高，亦有再檢測。

兩類人及12種病徵人士不應參加全民檢測。（香港01製圖）

全民檢測｜一文看清檢測中心 兩類人及12種病徵人士不應參加

【11:45】目前確診數字仍然為雙位數字,市民想回復生活,檢測可以搵到隱形患者,切斷傳播鏈,長者亦可往任何一間郵局及公屋辦事處，會有人協助；政府亦有與僱主商戶聯絡，希望在人事資源管理上作便利安排,政府已向部門首長發電郵冀作適當安排。

【11:40】樣本每日會分批送往檢測中心，陰性者會收短訊，陽性者會安排至檢疫中心，個人資料及檢測樣本資料分開處理，資料不會送離本港，檢測機構只知序號；聶德權又指，資料及結果會於計劃完成後一個月內刪除。

【11:30】公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始聯同物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧一同召開記者會講解，全民檢測細節。

聶德權指普及社區測驗計劃將於9月1日起，全港設141個檢測地點，明日起可上網預約，視乎進度再決定是否延長檢測期，又指登記資料，容易需登記姓名、身份號碼，可收ＳＭＳ電話號碼以及檢測中心，將於早上８時至８時進行。

全民檢測｜政府向部門發電郵安排 梁籌庭：似睇醫生無需用自己假

全民檢測｜九龍灣展貿設檢測中心 醫管局工會反對：內有同事返工

【11:30】政府將於下周二（9月1日）推行全民檢測「普及社區檢測計劃」，去年罷工要求「封關」的醫管局員工陣線表示，反對在九龍灣國際展貿中心 (KITEC)三樓匯星設置檢測中心，工會指，醫院管理局總部於九展設有辦公室，超過數百名員工於該處工作，擔心檢測會引致市民咳嗽、打噴嚏甚至嘔吐，所產生的飛沫可污染數米內的環境，「實在令人擔心檢測中心變爆疫中心。」工會質疑這批「隱形病人」乘坐穿梭巴士往返德福與九展、檢測後到商場食肆除下口罩堂食，會否增加醫管局員工感染風險。

按政府計劃，參與全民檢測者均是無病徵，並有5,000名醫護人士報名參與計劃。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前表示，全民檢測正是要找出隱形病人。

【11:28】消息指，本港今日增十多宗個案

新冠肺炎｜美容院今重開小店預約爆滿 停業多時難賺「口罩瘡」錢

【11:21】 疫情稍為緩和下，確診數字有所減少，今日（28日）美容院將會重開。休業超過一個月，昨日已有不少業界小店的負責人已經返回崗位進行消毒等作準備。銅鑼灣一間美容中心負責人關玉竹說，不少顧客由於多個星期未能「執靚個樣」，日前已經有20多人致電預約「急救」，今日會「爆滿」，但生意能否持續，要兩星期後才能「見真章」。

抗疫期間，口罩成為港人日常，但不少人因皮膚長期「焗住」，生滿暗粒，關笑言本來以為可發逆市出奇招取勝，為客人清理臉上煩惱，可惜推出限令一下，美夢破碎，現時只能希望「明天會更好」，做足防疫措施，讓職員和顧客都毋須擔心。

新冠肺炎｜放寬戶外運動不必戴口罩 市民憂有隱形患者拒棄罩

【09:52】政府今天（28日）起逐步放寬社交距離措施，市民在戶外做運動時和郊野公園範圍可以不戴口罩，為期七天至9月3日為止。就今早於觀塘海濱花園所見，大部分市民運動時仍有戴口罩，有市民表示雖然辛苦，但習慣了戴口罩，疫情未過不敢鬆懈。

駿洋邨今起派鎖匙 住户稱心情大起伏 盼全數歸還：五座齊齊整整

【11:13】政府早前徵用駿洋邨作檢疫用途，將分兩批安排住户入伙，第四及第五座住户於今日（28日）陸續取鎖匙。房屋署辦事處於早上9時開放，惟未屆開放時間已有住户在場等候。有一家四口的住户輪候公屋8年，以「大起伏」形容等候入伙心情。對於其他三座仍然入伙無期，她希望能儘快安排入伙，「五座一齊齊齊整整。」

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全民檢測｜曾祈殷︰醫護未知檢測站細節 排隊、採樣區須保持距離

【09:22】「普及檢測計劃」將於下周二（9月1日）起展開。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（28日）在電台節目上表示，就檢測站位置、運作模式、人手安排、通風設備等，仍未知詳情，關注檢測站有無設高效能抽風系統，須有足夠感染控制措施，包括排隊、採樣區須有足夠距離。

他指，他個人看法是愈多人參與檢測愈好，以找出隱形傳播鏈，惟政府放寬社交措施，時間上不理想，他估算如有百多萬人參與已算理想，料每日確診數字會回升至約30多至40宗。

▼8.28重新開放場所▼

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全民檢測｜一文看清如何參與計劃 9月1日開始 周六網上預約登記

【07:00】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始，上午11時30分，就普及社區檢測計劃舉行記者會。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧亦會出席。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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【01:00】衞生署周四晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中周四確診、駐守西九龍總部的36歲男警（#4756），曾到訪過大角咀中和樓「牧牛冰室」、馬鞍山新港城中心大街（3期）「大壹燒鵝」。另外，新「上榜」的餐廳亦包括西灣河海晏街7號「龍軒」、堅尼地城卑路乍街54號「卓記粥店」，以及九龍城獅子石道27號「西貢越南真味」。而周四新增確診的退休人士#4746，報稱到過北河街街市及熟食中心，該處已累計有七名確診者到訪過。

確診餐廳｜確診男警曾到牧牛冰室、馬鞍山大壹燒鵝 增五食肆上榜

確診者住所資料方面，資料顯示，駐守西九龍警察總部的確診男警，居於西沙路官坑村，而在旺角太子道百佳超級市場工作的女文員，則住在觀塘曉麗苑。此外，不少私樓今日再度上榜，包括天水圍栢慧豪廷、將軍澳晉海II，以及筲箕灣星灣峰。

確診大廈｜男警住西沙路官坑村 晉海II、星灣峰等多私樓再度上榜

▼01實測咽喉拭子採樣▼

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