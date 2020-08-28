武漢市中心醫院黨委書記蔡莉遭免職　曾被指打壓李文亮

武漢市中心醫院蔡莉因「訓誡」新冠肺炎疫情「吹哨人」李文亮，深陷輿論漩渦。最新消息稱，她已不再擔任武漢市中心醫院黨委書記一職。

據內地傳媒報道，院方周四（27日）召開會議公布了上述消息。接替蔡莉的是武漢市衛生健康委員會副主任王衛華。

蔡莉被指失職、在疫情初期壓制醫護人員預警，導致武漢市中心醫院300多醫護感染，6名優秀醫生離世，引發輿論關注。不幸離世的醫生中就包括被外界視為疫情「吹哨人」的李文亮。

疫情在武漢爆發時，武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在微信群組提醒親友注意預防，此後被當地警方訓誡，稱他發布不實言論。2月6日，李文亮因感染病毒不治身亡。李文亮之死在內地引發極大輿論反彈後，內地官方3月20通報稱，撤銷對李文亮的訓誡書並向李文亮家屬道歉。

隨着李文亮事件的發酵，蔡莉打壓「吹哨人」的諸多細節流出。一篇題為《四人殉職，四人瀕危——武漢中心醫院「至暗時刻」》的報道稱，武漢中心醫院包括黨委書記蔡莉、院長彭義香、以及紀委書記李蜜等嚴苛壓制醫護人員預警，迫使他們在沒有防護地暴露在巨量病毒下，並導致該院300多醫護人員感染、4人死亡，4人僅靠儀器維持生命。

報道稱，即使在數百醫護人員感染，多人死亡之後，武漢中心醫院的院長和書記蔡莉，從疫情出現後長達3個月的時間裏，都沒有去現場看望倒在防疫一線的員工。直到3月8日，該院的負責人才在厚厚防護服的包裹下，去隔離病房看了那些倒在防疫一線的醫護人員。

另據知情人稱，上述報道隱去了幾個敏感的細節。其中一個細節是蔡莉在訓誡「吹哨人」時曾說：「你視武漢市自軍運會以來的城建結果於不顧；你是影響武漢安定團結的罪人；你是破壞武漢市向前發展的元兇。」此外，蔡莉3月初被官方命令必須24小時呆在醫院之後，立即給自己安裝了床、淋浴設備，因為洗澡怕冷，還裝了浴霸。

一位知情者更舉報，蔡莉的女兒成績不好，卻能進入當地最好的中學，並且是最早在武漢開着豪車，出入奢華場所的官二代之一。

輿論指，因為她的官僚主義和無知導致了那些去世的醫生，醫者不能自醫。還有網民稱，「今天看到的消息是不再擔任而不是撤職，應調查她是否瀆職犯罪。」不過，也有網友表示，蔡莉只是服從上級安排，應進一步追責該院高層，該院高層對下級醫護人員和患者生命的漠視程度「讓人憤怒」。