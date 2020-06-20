中國「哭牆」｜李文亮微博逾100萬留言突遭清空 　網民抗議後恢復

被喻為新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨者」的武漢醫生李文亮，染疫後於今年2月7日離世。其生前發出的最後一則微博帖文的留言區已累積超過100萬條評論，每一天都有人向李文亮「傾訴」心事或表達哀思，外界因此將這則帖文稱為中國「哭牆」。 但在周五（6月19日），有人發現這則帖文的評論突然被全數清空，亦無法再發布評論。事件隨即引起內地網民「抗議」，曾經消失的評論最終「神奇」恢復，不過最多人點讚的熱門評論未顯示在前排，所有評論只能按時間順序排列。

李文亮不幸受新型冠狀病毒感染後病逝。（中新社）

新冠肺炎在武漢爆發前期，當地8名醫生公開疫情，卻被訓誡為「造謠者」而受處分，其中一人就是武漢市中心醫院眼科醫生李文亮。今年2月1日，他在微博上公布自己確診染上新冠肺炎的消息，但在6日傳出死訊，雖然院方之後澄清他仍在搶救中，可惜延至7日凌晨不治。

李文亮之死在中國民間引發了極大的輿論反彈。群情洶湧之下，官方開始調查「李文亮被訓誡事件」，最終責令相關部門撤銷訓誡書，並對有關人員進行追責。李文亮亦被追授防疫先進個人稱號及被評定為防疫烈士。

不少人將李文亮視為具象徵意義的人物，因此紛紛到其微博帳號留言，分享各種心情以及對他的思念，其生前最後一則貼文的評論區也因此被稱作中國「哭牆」，已經累積超過100萬條評論。6月12日，李文亮遺腹子在武漢出生，也有無數網民湧來「哭牆」向李醫生「報喜」。

李文亮生前發出的最後一則微博帖文，留言區已累積超過100萬條評論，卻在6月19日突然被「清空」。據悉，微博將對轉發、評論計數顯示上限均為100萬，即轉發、評論數量超過100萬時，相應的轉發、評論數量均顯示為「100萬+」。

及至6月19日，有網民發現，看不到李文亮微博貼文的評論，疑似被「清空」，也無法再添加新的評論。猶如「哭牆」崩塌，網民紛紛對官方「禁言」的舉動表達不滿。

而在「抗議聲浪」愈來愈多之際，李文亮微博貼文的評論又被恢復，但是熱門評論消失不見，所有評論按時間順序排列。有人則發現，6月19日之前的所有評論仍無法看見，但隨後再次「神奇」恢復。新浪微博官方對此暫時未作出解釋。

李文亮的微博留言疑似被刪事件亦引起網民熱議：

「網絡的哭牆，不可能違建。」 「想起明天父親節，來看看你。想哭！」 「李醫生是烈士，為什麼他們不可以好好保護您的線上遺產呢。」 「聽說被清空了，我趕緊來看看，還好還好，都在呢，願此博天長地久。」 「如果我們真的在乎李文亮留給我們的遺產，我們就必須挺身而出去保衛它。」

李文亮的微博貼文留言區的評論已恢復。（微博）

（綜合報道）