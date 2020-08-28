直播帶貨｜扶貧辦不反對官員參與　提醒汲取名人帶貨反賠本的教訓

直播帶貨助農是內地熱門話題之一。國務院扶貧辦副主任洪天雲周五（28日）在國新辦發布會上表示，直播帶貨是個非常好的形式，非常鼓勵，不過少數地區請名人帶貨所花費用和帶貨效應不成正比。

2019年9月，淘寶「帶貨女王」薇婭（左）與雲南省昭通市昭陽區副區長張興（右）直播推銷當地的青蘋果。（網絡圖片）

洪天雲稱，「我們非常鼓勵、非常歡迎，而且一些貧困地區的縣長、書記還主動站出來直播帶貨，我們不反對，但是不完全倡導。對名人，特別是各個方面在消費者中有影響力、帶動力的直播帶貨相關人士我們是高度肯定和鼓勵的。」

他坦言，直播帶貨目前也出現了小情況，少數地區請名人大牌，最後算帳下來，直播帶貨請名人花的費用和直播帶貨以後的效應不成正比，而是成反比，「花了好幾十萬、上百萬，最後直播帶貨的銷售才小幾十萬，這個賬怎麼算都算不過來，所以這方面也是教訓，也對以後的工作提出了新的要求。」

洪天雲還說，扶貧產品很多產業的產業鏈條不長，比較脆弱，在各個環節中信息化、智能化管理水平比較低，扶貧產品的規模化、標準化、品牌化水平不高，特別是物流配送和物流設施都還有差距，這些都需要在今年脫貧攻堅戰剩下的幾個月時間內，把相關短板補好、補齊。

圖輯｜湖北省多位市長直播帶貨 爭相推銷湖北特產和滯銷的農產品：

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他透露，會在「十四五」這五年規劃中把上述工作列為重點，把相關的困難問題考慮得更多一些，推進扶貧產品和市場的有效對接，參與大循環、參與市場化的大競爭，由於貧困地區是市場訊號比較弱的地方，政府還要繼續發揮主導作用。

（新京報）