山西襄汾酒店坍塌　已致17人遇難7重傷　國務院掛牌督辦查處事故

山西臨汾市襄汾縣一間兩層樓高的酒店，在周六（29日）早上突發坍塌，據報有多人被埋。 《澎湃新聞》從襄汾縣委宣傳部獲悉，截至18時52分，已救出45人，其中17人遇難，7人重傷。目前救援工作還在進行中。 另據應急管理部網站29日晚間消息，國務院安委已會決定對山西襄汾縣飯店坍塌事故查處進行掛牌督辦。

+ 7 + 7 + 7

據了解，酒店坍塌的部分在第一層的基礎上加蓋了彩鋼板房，底部有地下室。坍塌部分從建築一層坍塌，導致二層連帶坍塌。事發時，飯店裡正舉行宴會。

據介紹，事故發生後，市、縣主要領導立即趕往現場，積極組織施救，迅速成立了由市委書記、市長任總指揮的救援領導組，下設綜合協調、搶險救援、醫療救治、安全保衛、險情監測、新聞媒體、後勤保障、善後處置等8個工作組，組織消防、公安、應急、衛生、人武以及相關救援隊伍840人，出動大型救援裝備車輛20餘輛，救護車15輛，醫護人員100余人，全力以赴趕時間、搶生命。

29日晚間，國務院安全生產委員會（安委會）致信山西省政府稱，根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，安委會決定對該臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村飯店坍塌事故查處實行掛牌督辦。安委會要求山西省依照《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，抓緊組織進行事故調查，嚴格按時限研究提出處理意見。安委會指，事故結案前，要將事故調查報告報國務院安委會辦公室審核同意後，由山西負責批復結案並向社會公佈，結案後，事故調查報告和事故處理決定落實情況要及時報國務院安委會辦公室備案。

山西臨汾市襄汾縣地理位置：