台南維冠大樓偷工減料強震中倒塌釀115死　民事判賠4.5億新台幣

台南市維冠金龍大樓2016年2月因強震倒塌，釀115人死亡，災戶提出侵權損害求償，台南地院今日（20日）認定，建商林明輝等人偷工減料，應負賠償責任，今天共判賠4億5千多萬元（新台幣．下同），全案可上訴。

據台媒報道，台南維冠大樓這宗侵權損害求償訴訟，原告是災戶及家屬128人，被告是維冠公司負責人林明輝、維冠公司設計部經理洪仙汗、建築師張魁寶及鄭進貴、大合鑽探技術公司負責人胡家禎、技師鄭東旭及大合鑽探技術公司，求償金額49億9971萬1314元。

台南地方法院今日宣判，原告依消保法第7條第3項規定請求林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司連帶賠償精神慰撫金、房屋損害、裝潢損害（即房屋內財產損害）、扶養費及其他損害（包含車損、攝影器材毀損、勞動能力減損、看護費、醫療費用、不能工作損害及喪葬費），扣除已領取犯罪被害人補償金後，判賠3億5766萬5388元。

此外，原告依消保法第51條規定，得請求林明輝、張魁寶、鄭進貴及大合公司連帶給付直接損害金額（即扶養費、家屬罹難精神慰撫金以外部分的損害）1倍懲罰性賠償金，判賠1億106萬9174元。

台南市維冠金龍大樓2016年2月因強震倒塌，造成115人死亡。（中央社）

台南地院認定，林明輝、洪仙汗為偷工減料及增加樓板面積，指示更改繪製配筋詳圖及各樓層結構平面圖，嚴重影響維冠大樓結構安全；鄭進貴、張魁寶應負實質設計監造人的責任；鄭東旭未盡專業設計的注意義務；胡家禎明知鄭東旭非登記開業專業結構技師，仍指派鄭東旭負責維冠大樓結構分析與設計業務；大合公司出具錯誤的維冠大樓結構計算書。上述全應負侵權賠償責任。

共有6宗民事求償

台南市維冠金龍大樓2016年2月間因強震倒塌，造成115人死亡，共有6宗民事求償。首案是消費者文教基金會對林明輝、洪仙汗、張魁寶、鄭進貴、鄭東旭及大合鑽探技術公司提起團體訴訟求償35億元，台南地院今年1月16日認定維冠倒塌是過失非故意，判賠7億餘元，全案定讞。

第二案是台南地檢署向建商林明輝等人求償犯罪被害補償金，台南地院今年1月17日判賠7536萬1186元及法定利息。案件目前上訴二審。此外，林明輝等5人全因業務過失致死，判處5年刑期定讞；先前遭羈押的林明輝，2017年9月21日轉受刑人身分，其他4人也於2019年3月4日入監服刑。

（中央社）