新冠肺炎｜內地檢測人員抵港下塌沙田帝逸　酒店：已檢測

本港新冠肺炎疫情未受控，政府將推出全民檢測計劃，再有內地檢測人員來港。沙田帝逸酒店今日 （14日）表示，有來自內地的實驗室工作人員入住該酒店，強調有關人員已接受病毒檢測，惟拒絕透露他們的身份、入住日期及工作地點等詳情。

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沙田帝逸酒店表示，有來自內地的實驗室工作人員入住該酒店，但不願透露人數及佔用房數。被問到逗留時間，酒店表示「都唔會係幾晚咁少」，惟拒絕透露實際退房日期。酒店強調，有關人員已接受病毒檢測。

香港酒店工會於其Facebook專頁指，沙田帝逸酒店為有關人員將提供30個房間，酒店回應稱：「我哋都無咁多房畀佢哋。」

沙田帝逸酒店表示，今日有來自內地的實驗工作人員入住該酒店。（資料圖片／鄧詠中攝）

政府上周宣布，將於兩周內推行全民檢測。食物及衞生局局長陳肇始今日在其Facebook專頁表示，由華大基因搭建、位於中山紀念公園體育館的「臨時氣膜火眼實驗室」，16個氣膜實驗室已大致準備就緒。內地核酸檢測支援隊隊長余德文和另外6名先遣隊成員於本月2日抵港，下塌九龍維景酒店；未知這次來港的實驗室工作人員是否支援隊的其他成員。

《香港01》記者已就事件詢問政府新聞處和食物及衞生局，暫未獲得回覆。