山西襄汾飯店辦壽宴時突發坍塌　增至29死28傷

山西臨汾市襄汾縣一間兩層樓高的飯店，在29日（上周六）早上突發坍塌，導致多人被埋。 救援工作於30日（周日）凌晨3時45分結束，共救出57人，其中29人遇難，7人重傷，21人輕傷。

山西一間飯店突發坍塌，事發現場一片頹垣敗瓦（點圖放大）：

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29日上午9時40分左右，臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村聚仙飯店發生坍塌事故，當時有民眾在該處辦壽宴，房屋大廳屋頂突發坍塌。

事故發生後，現場成立了重大事故搶險救援組，組織消防、公安、應急、衛生及相關救援隊伍840餘人，展開救援工作。 目前，事故具體原因正在進一步調查中。

據內媒報道，據了解，坍塌的飯店原本為一層建築，底部有地下室，飯店在一層的基礎上加蓋了彩鋼板房。飯店從一層坍塌，導致二層連帶坍塌。事發時有民眾在辦壽宴，房屋大廳屋頂突發坍塌，瓦礫散滿一地，多人走避不及被埋。

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29日晚間，國務院安全生產委員會（安委會）致信山西省政府稱，根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，安委會決定對該臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村飯店坍塌事故查處實行掛牌督辦。安委會要求山西省依照《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，抓緊組織進行事故調查，嚴格按時限研究提出處理意見。

安委會指，事故結案前，要將事故調查報告報國務院安委會辦公室審核同意後，由山西負責批覆結案並向社會公布，結案後，事故調查報告和事故處理決定落實情況要及時報國務院安委會辦公室備案。

（綜合報道）