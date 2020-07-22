中國需求推動澳洲經濟　俄專家：中澳對抗僅屬暫時現象

在中國接連宣布多項針對澳洲「懲罰」措施後，俄羅斯專家7月21日認為，即使缺乏政治關係的緩和，也不會影響兩國貿易關係進一步發展。

二戰以來最差指標

「中國對澳洲鐵礦石需求不斷增長助推了其經濟發展，而後者正遭遇二戰以來最嚴重預算赤字」，俄羅斯衛星通訊社7月21日指出，澳洲鐵礦石生產商必和必拓公司（BHP）、力拓（Rio Tinto）和Fortescue的出口都在增長，這要歸功於中國的需求——即使在新冠肺炎（COVID-19）疫情高峰期也沒有下降。

中國是進口澳洲鐵礦石主要國家之一。圖為繁忙的中國日照港礦石碼頭。（新華社）

根據來自澳洲工業部的初步數據，到6月底礦產和能源出口在過去12個月達到創新高的3,000億澳元。澳洲資源部長皮特（Keith Pitt）透露，在2019年至2020年期間中國鐵礦石進口總量的62%都來自澳洲。

另據澳洲礦業巨頭力拓的報吿，上半年鐵礦石總出口量增長3%，這一增長主要是受到中國鋼廠強勁需求的推動。

俄羅斯衛星通訊社提到，由於疫情影響，澳洲經濟陷入30年來的首次衰退。澳洲經濟實力位居第二的維多利亞省許多企業被迫關閉，對經濟反彈以及快速復甦的希望正在減弱。據初步估計，澳洲預算赤字預計為1,915億澳元，這大約是GDP的10%，是二戰以來最差的指標。

影響對華政治路線

北京學者指出，對華出口為澳洲經濟增長提供了支持，「中澳貿易關係實際上互補性非常強，澳洲以出口資源或者初級產品為主，而這些都是中國需要的，多年來澳洲經濟的增長也得益於對中國的出口」。

俄羅斯科學院世界經濟與國際關係研究所專家薩利茨基（Alexander Salicki）7月21日認為，澳洲企業的利益遲早會影響堪培拉的對華政治路線。

薩利茨基稱，「口頭上支持美國政府的反華言論是一回事，而向中國出售原材料和燃料則是另一回事。現在由於經濟利益是澳洲的主要利益，莫里森（Scott Morrison）內閣的反華語氣將緩和。因為澳洲幾乎沒有其他原材料市場，沒有理由指望東南亞和東亞國家可以輕鬆取代中國市場。因此澳中之間的對抗只是暫時現象，就像很快開始的那樣，也會很快結束」。