【中印衝突】印媒：中印坦克均駐紮在對方射擊距離內

印方9月1日指責中國軍隊在中印邊界採取「挑釁性行動」，稱「印方阻止了中方單方面改變現狀的企圖」；中國方面則對此表示否認，並指印度軍隊越界。印度國防部8月31日表示，印度和中國從9月1日9時開始在莫爾多舉行旅長級會談，以緩和局勢。 印度媒體披露，兩國軍隊目前在班公湖的彼此射擊距離內部署了坦克。

針對班公湖目前局勢，印度媒體《今日商業》（Business Today）9月1日報道，印度和中國的邊境緊張局勢仍然令人惴惴不安，雙方都在班公湖的彼此射擊距離內部署了坦克。

報道援引消息人士的話稱，在9月1日持續第二天（連續）進行的軍事會談中，印度和中國軍隊的坦克一直駐紮在對方的射擊距離內。

解放軍今年6月舉行機動演習，將數千名官兵，幾百台重裝備，大量物資運送至中印邊境地區。（影片截圖）

消息人士補充說，中國裝甲車和作戰坦克駐紮在「卡拉頂」山麓附近。中國在該地區駐紮了輕型和重型坦克，據說這些坦克與印度陣地的交戰距離已經很近。

報道稱，「在卡拉託普的印軍已經『武裝到了牙齒』，並得到了全面的炮兵和坦克支援。」

另據中國駐印度使館網站消息，使館發言人9月1日就報道中的「印軍在班公湖以南地區多個地點越過中印邊界實際控制線」回答提問稱，8月31日，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在中印邊界西段班公湖以南地區、熱欽山口附近再次非法越線，公然挑釁，造成邊境局勢再度緊張，印方行徑嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反兩國相關協定協議和重要共識，嚴重破壞中印邊境地區和平安寧。印方所做所為與雙方一段時間以來推動現地局勢緩和降温的努力背道而馳，中方對此表示堅決反對。

發言人稱，中方已向印方提出嚴正交涉，要求印方嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，立即停止一切挑釁行為，立即撤回非法越線人員，立即停止任何導致局勢升級和複雜化的舉動。