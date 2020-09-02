上海警方破特大製假案：山寨LV袋內置晶片　手機掃描出現正品官網

日前，上海警方經過六個多月縝密偵查，成功破獲一起特大假冒注冊商標案，抓獲假冒注冊商標嫌疑人62名，繳獲制假設備30餘台、假冒品牌包袋2000餘隻，以及制假皮料、五金配件、防偽扣、虛假晶片等各類原材料10萬餘件，涉案價值共計人民幣1.1億餘元。 值得注意的是，此案中有正品LV的銷售人員將新品包袋公開發售期前出售給制假團夥進行仿製，使得假冒品牌包袋能夠同步甚至早於正品包袋公開發售期銷售。此外，該造假團夥深圳還在仿冒的包袋內置晶片，手機掃描後會彈出LV官網。

2019年12月，上海青浦警方發現，有人通過微信朋友圈常年對外銷售疑似假冒LV品牌包袋及相關配件，微信帳號實際使用者系居住在廣東省廣州市的鄭某某。

警方查處的假冒手袋。（上海警方）

經過警方數月偵查，警方發現了以許某某、鄭某某等人為首的藏匿在廣州、東莞、佛山三地的制售假團夥。6月29日，專案組趕赴廣東實地偵查。警方發現，該團夥層級明確、分工細緻，有人負責原材料、有人負責五金配件和皮料仿冒、有人負責包袋整包生產和批發，還有人負責將假冒品牌包袋銷往全國各地。

7月14日，警方在廣東省廣州市、東莞市、佛山市等地40餘處窩點同步收網，一舉摧毀以鄭某某、許某某等人為首的制售假冒LV品牌包袋犯罪團夥。

經查，鄭某某、楊某某等通過勾結廣州LV品牌專櫃員施某，對正品LV包袋進行仿製。施某利用工作便利，在新品包袋公開發售期前，通過其他專櫃等管道提前獲取新品包袋並加價出售給制假團夥進行仿製，從而使得假冒品牌包袋能夠同步甚至早於正品包袋公開發售期上市銷售。

被逮捕的犯罪嫌疑人。（上海警方）

仿製後，鄭某某、楊某某等人在廣東省廣州市、東莞市等地私設窩點及檔口大量生產印有LV品牌商標的五金配件和皮料，而後出售給許某某等人。許等人私設制假工廠生產成品包袋。最終，許等人將成本僅100-200元價格的假冒成品包袋以每只300-500元價格批量出售給一級經銷商林某某、唐某某等人。林、唐在加價40%後以每只400-700元遠低於市場價的價格大肆批發、分銷至全國多地，甚至銷往境外。

此外，該制假團夥為迷惑廣大消費者竟還「自主研發」，在假冒包袋中植入正品包袋都沒有的NFC晶片。由團夥成員吳某某等人在網上採購普通NFC晶片，通過軟體將正品包袋官方網頁資訊寫入晶片，並植入假冒包袋。如用手機掃描會後彈出網頁連結，竟是LV官網。

警方收繳的假冒手袋。（上海警方）

據品牌權利人介紹，LV正品包袋沒有此類NFC感應晶片，但凡能夠使用手機NFC感應功能感應識別的包袋均為假冒品。

目前，案件正在進一步偵辦中。

（界面新聞）