重慶老太孭LV裝菜　牽出女兒售假手袋案　網民諷「大義滅親」

近日，重慶一名27歲王姓女子因售賣假手袋及防偽標籤、識別卡被刑事拘留。而王女之所以被抓獲，正是她的母親帶著裝滿蔬菜和肉的LV手袋，到女兒售賣假手袋的出租單位送生活用品及食品，引起警方懷疑。 事件在內地網絡引發熱議，還登上微博熱搜，不少網民戲稱王女母親的做法是「大義滅親」。

警方到王女租屋處偵辦案件。（影片截圖）

事緣今年8月，甘肅的齊女士在網上花6999元（人民幣，下同）買了一個Chanel手袋，她鑑定後發現重慶賣家口中所謂的「專櫃正品」其實是假貨，向對方索要退款卻僅獲4900元。9月27日，齊女士向重慶渝北雙鳳派出所報警。

雙鳳派出所刑偵警員劉曉介紹，警方原本以為這是一宗普通的消費糾紛案，可查詢後發現齊女士所提供的賣家收貨地址是偽造，繼續偵查發現，賣家多次寄出和收回的地址都不一樣，甚至隨意編造××路××號的「百貨商場」。

警員挑出對方所使用的高頻詞地址，並逐個摸底調查，一開始發現一名老漢把退回的手袋取走，但老漢僅此一次在閉路電視畫面中出現。警員遂繼續在周邊布控，逐漸縮小排查範圍。

9月28日上午，一名逛菜市場的老婦引起警方注意，只見這名老婦背着背囊，裏面裝滿生活用品，還挎着裝滿青菜和豬肉的LV手袋。原來，老婦正是疑犯王女的母親。當晚，王女在出租屋被抓。她供稱，自己不滿意原本的工作行業，又不敢在家中大張旗鼓從事售假，於是選擇租下4房2廳的單位作為「倉庫」。她從網上購買許多假手袋、防偽標籤和識別卡，以及包裝盒、防塵袋等，包裝後轉售。

據悉，警方從作案地點查獲400多個假手袋和大量防偽標籤等作案工具，王女因涉嫌銷售假冒註冊商標被刑拘。警員介紹，王女去年還曾因詐騙罪被判緩刑。

有趣的是，警方從對話中獲悉，王女售賣的手袋雖然全為仿造，但其自己使用的兩個手袋是正品，且她正準備考取奢侈品鑑定師，引發網民嘲諷：