內蒙古政府：推進國家統編教材使用是「必須完成的重大政治任務」

內蒙古自治區教育廳於8月26日發布新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自9月1日起改用教育部中小學統編《語文》教材，以及往後2年逐步開始在小學一年級的政治課、歷史課改用統編教材以及普通話授課。事件引發爭議，有蒙古族學生和家長進行抗議。 據內蒙古教育廳微信公眾號「內蒙古教育發佈」消息，9月1日晚，內蒙古自治區政府召開電視電話會議，自治區黨委副書記、自治區主席布小林出席會議並講話。 會議強調推進統編教材使用有利於築牢中華民族共同體意識，各級幹部以及教師要主動向學生、家長以及群眾宣講政策，保證學生正常上學。

內蒙古自治區政府會議指，中共十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視國家通用語言文字普及工作，推進統編教材使用是黨和國家對民族地區的關懷，有利於促進民族團結和民族地區的發展進步，有利於築牢中華民族共同體意識，是一項既利於當前、又利於長遠的工作。內蒙古模範自治區，落實好這項政策是我們必須完成的一項重大政治任務，各級各部門一定要提高政治站位，旗幟鮮明、堅定堅決地落實好黨中央決策部署，把推進國家統編教材使用工作做實做細做到位，確保群眾認識到位、工作效果到位，以實際行動踐行「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）。

會議強調，要落細落實各項措施，準確理解和把握國家政策，做好政策解讀，切實做到「5個講清楚」，闡釋明白「5個不變」；各級各部門的領導幹部，以及學校教師要主動學習國家相關政策，主動向學生、家長以及群眾宣講政策，打消他們的擔心顧慮，保證學校正常開學，保證學生正常上學；各級教育部門要做好師資保障和培訓工作。要壓實各方責任，增強政治敏銳性和鑒別力，切實做到守土有責、守土盡責，全力維護好自治區民族團結和邊疆穩定的大好局面。

對於內蒙古加強漢語教學，早前曾有學者稱，這將削弱蒙語教育，違背憲法中有關少數民族語言文字平等的規定。而內蒙古發生民眾抗議後，有地方黨組織發表公開信，要求中共黨員和公職人員不發表、不傳播任何與國家通用語言文字教育政策相違背的言論，並稱要嚴肅處理妄議中央、挑撥離間、煽風點火、蠱惑鬧事的人。