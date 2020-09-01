內蒙古擬新生使用統編漢語教材　有蒙古族民眾憂遭同化發起抗議

近來，內蒙古自治區民族語言授課學校將加強漢語教學，或使用漢語授課的消息在當地引發部分民眾抗議。 雖然蒙古語課程依然保留，但有蒙古族學者以及老師和家長擔心，新措施是政府強行加速同化進程的手段，會令蒙古語陷入生存危機。

據《德國之聲》，今年7、8月以來，內蒙古就風傳在當地民族語言授課的小學和初中，將使用全國的統編《語文》教材，政治課和歷史課也將改用漢語授課的消息，在當地引起強烈反響。

許多蒙古族老師和學生家長紛紛在社交媒體上表達不滿，蒙古語言和文化方面的學者也發表看法，指出新政策的問題。不過，據稱有當地許多老師和家長被當局告誡要慎言，也有人在微信群表達不滿後被警方帶走。8月23日，中國境內唯一蒙文社交媒體平台「Bainu」（蒙文「你好嗎」）也被封。

網傳影片指，近日在內蒙古通遼扎魯特旗，有學生家長為表達抗議，拒絕帶子女到蒙語學校報到，有家長聽說學校將用漢語教學的消息後想把孩子接回家，但學校卻不放人。有消息稱，在呼和浩特的內蒙古師大附屬中學，許多新生開學後都沒有去報到，有家長在學校門口抗議，但遭到警方干涉。

內蒙古自治區於８月29日舉辦民族教育新聞發佈會，由自治區教育廳廳長侯元宣佈從今年秋季學期起，全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級將使用國家統編《語文》教材，但其他學和其他年級課程設置不變，使用教材不變，授課語言文字不變，蒙古語文課時不變。

中國境內唯一蒙文社交媒體平台「Bainu」。（網絡圖片）

而據內蒙古自治區政府8月31日公佈的「全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編《語文》教材實施方案政策解讀」（以下簡稱《解讀》），甘肅、吉林、遼寧、青海、四川的民族語言授課學校將從今年秋季開始使用三科統編教材，而內蒙古是分為三步走，從今年秋季起，小學一年級和初中一年級先使用統編《語文》教材，2021年小學一年級和初中一年級使用統編《道德與法治》（政治）教材，2022年初中一年級使用統編《歷史》教材，並「使用國家通用語言文字授課」。

《解讀》強調，民族語言授課中小學的蒙古語文、朝鮮語文課時不變，現有雙語教育體系並沒有改變。《解讀》又引述習近平稱，語言相通是人與人相通的重要環節，語言不通就難以溝通，不溝通就難以達成理解，就難以形成認同。《解讀》指，少數民族學生學好國家通用語言，對就業、接受現代科學文化知識、融入社會都有利。

內蒙古自治區現有約2500萬人口，蒙古族人口佔近兩成，漢族、回族等其他民族人口約佔八成。根據《國家通用語言文字法》及《內蒙古自治區語言文字工作條例》，自治區行政區域內各民族都有使用和發展自己的語言文字的自由，蒙古語言文字是自治區的通用語言文字，自治區各級國家機關行使職權時如果蒙漢並用，可以以蒙語為主；政府公文需使用蒙、漢兩種文字；社會市面文字應當蒙漢並用。