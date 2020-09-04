不滿政府與中國建交　所羅門最大島馬萊塔推獨立公投

據《德國之聲》報導，所羅門群島最大的島嶼馬萊塔島（Malaita）最高長官近期表示，因為不同意中央政府與台灣斷交併與中國大陸建交，將舉行獨立公投。不過，這項公投預計不太可能得到首都霍尼亞拉中央政府的支持。

2019年10月，所羅門群島總理索加瓦雷（右）訪問中國。（新華社）

馬萊塔島最高長官蘇丹尼（Daniel Sudani）在9月1日連夜發出聲明表示，中央政府在了解馬萊塔島不承認中台外交關係變化的情況下，仍持續施壓要求其接受大陸。

他說：「現在是時候讓馬萊塔島人看看他們是否還願意成為這個國家的一部分，這個國家的領導層正變得更獨裁。」他強調：「自決是人權的核心。任何權力都不能無限期地阻止任何群體最終實現自決的願望，無論這有多困難，需要多長時間。」

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare ）的辦公室至今沒有回應此事。

台灣外交部發言人歐江安則說，台北對公投一事沒有評論，但希望所羅門和馬萊塔島政府「按照民主、合法程序做出決定」。

所羅門群島位於澳洲東海岸以北，是一個具有重要戰略意義的太平洋國家，2019年決定與台灣斷交併與中國建交。

所羅門群島對中美來說都具有重要戰略意義。（Getty）

馬萊塔島此後與美國及其盟友討論了開發深海港口的計劃，而中國利益集團則在首都所在的所羅門群島主島瓜達爾卡納爾島推行開發計劃。

路透社在2019年11月20日報道，蘇丹尼表示，已承諾允許美國、澳洲為首的盟國開發其深海港灣，並在其領海內巡邏。蘇丹尼稱，「包括美國和澳洲在內的盟國都希望組織未經批准的開發或漁業活動。我們已經委託美國和澳洲提供部分安全」。

馬萊塔近期因接受台灣物資而和所羅門中央政府發生爭執。《環球時報》消息指，馬萊塔省在台灣捐贈醫療物資時，「公然對此表示接受，並稱讚台灣是個榜樣國家」，才會造成物資被中央政府所扣，也說台灣 「借此更加瘋狂地挑撥起馬萊塔省和所羅門群島中央政府的關係」。