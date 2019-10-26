所羅門群島否決華企租賃島嶼　美防長回應

太平洋島國所羅門群島政府表示，一間中國公司9月22日與中部省簽署租賃圖拉吉島的合約是不合法，該國總理蘇嘉瓦瑞辦公室10月25日發表聲明指，中部省與森田集團的協議「不合法、無效力，必須即時終止」。

圖為10月9日，所羅門群島外長馬內爾與中國外長王毅在北京人民大會堂出席簽約儀式。（Reuters）

協議在9月22日，即中國與所羅門群島建交第二日簽署，中部省省長同意森田企業集團長期租用圖拉吉島75年。英國《衛報》報道，事件在媒體10月取得合約副本後曝光。

所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）辦公室25日發布的聲明指出，省政府無權就該省首府圖拉吉島（Tulagi Island）談判協議。此外洽談合約的中國企業在該國亦沒有外國投資者地位，在沒有總檢察長穆里亞斯（John Muria）首肯的情況下，合約不能達成。

美國國防部長埃斯帕25日發聲明，「我要讚揚所羅門群島總檢察長的決定，令中國想租賃圖拉吉島75年的努力變得無效。這是加強主權，透明度和法治的重要決定。」聲明內文亦指出：「中國利用經濟及軍事手段去擴張其影響力，太平洋很多國家發現這對它們以及民眾有害之際已是太遲。」