內蒙古巴彥淖爾：將嚴打非法遊行、阻撓學生上課、鼓動罷課等行為

內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學自秋天開始改用國家通用語言（普通話）教材，但在當地引發蒙古族民眾上街抗議。 內蒙古巴彥淖爾公安局3日發布了《關於依法嚴厲打擊涉國家統編教材使用違法犯罪行為的通告》（以下簡稱《通告》）。《通告》稱有「別有用心」人士歪曲國家政策，造謠傳謠，煽動、挑唆民眾非法集會、遊行，公安局將依法嚴厲打擊。

《通告》稱，教育是民族振興、社會進步的重要基石，推行國家統編教材使用是黨中央重大決策部署，有利於促進民族團結和民族地區進步，有利於構築中華民族共同體意識，有重大戰略意義和深遠歷史意義。

《通告》稱，近期部分民眾受到「別有用心」人士煽動、挑唆，在網上發布、轉發有關國家統編教材使用的「不實、有害信息」，甚至「製造傳播謠言」，造成不良社會影響。巴彥淖爾市公安局表示，將依照《刑法》、《治安管理處罰法》、《集會遊行示威法》嚴厲打擊相關犯罪。

內蒙古推行通用語言教材，有民眾集會抗議↓↓↓

公安局還列出了具體犯罪行為，包括：故意歪曲政策，煽動民眾聚眾擾亂社會秩序、衝擊國家機關、擾亂公共場所秩序、擾亂交通秩序；非法集會、遊行、示威以及煽動、策劃非法集會、遊行示威；利用互聯網等散佈謠言；故意傷害他人身體、非法限制他人人身自由、故意毀壞公私財物、尋釁滋事，包括阻撓學生上課、鼓動罷課；妨害公務，危害國家安全、公共安全、社會秩序的其他違法犯罪行為。

公安局說，凡有實施上述違法犯罪行為者，應立即停止違法犯罪並投案自首。對窩藏、包庇犯罪人員或幫助其毀滅、偽造證據，公安局將追究法律責任。

公安局又表示，歡迎群眾檢舉揭發違法犯罪，對所提供線索一經查實，將給予獎勵，並保護舉報人個人信息及安全。

早前，9月1日晚，內蒙古自治區政府召開電視電話會議，會議強調推進統編教材使用有利於築牢中華民族共同體意識，落實好教材使用是內蒙古必須完成的一項重大政治任務，各級各部門一定要提高政治站位，旗幟鮮明、堅定堅決地落實好黨中央決策部署。

巴彥淖爾地理位置：