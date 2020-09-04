國產運12F機型首次商業飛行成功　將用於黑龍江旅遊行業

據央視新聞9月3日報道，哈爾濱飛機工業集團有限責任公司（哈飛）生產的運12F機型1日進行了首次商業飛行。 據悉，中國哈爾濱通用飛機工業等公司最近開通了「黑河—漠河—加格達奇」短途運輸航線，首飛的成功，標誌着該航線正式開通投入運營。

央視指，該航線開通後將成為黑龍江省交旅融合發展的重要載體，開啟黑龍江省「通航+旅遊」產業，將為黑龍江通用航空網絡奠定基礎，極大增強應急保障能力，全面提升出行服務品質。

另據中新網消息，對於此次開通的短途運輸航線，哈飛通用黨委副書記、總經理宋展表示，「黑龍江省旅遊資源極為豐富，可通過通航短途運輸航路加以串聯，提升遊覽時效性、高空觀賞性。我們希望通過自主品牌助力黑龍江交通運輸、旅遊等行業的發展。

據悉，運12F飛機是中國航空工業自主研製的全新一代雙發渦槳通用飛機，於2015年12月取得中國型號合格證，2016年2月取得美國型號合格證，是世界範圍內8噸級FAR23/CCAR23部通勤類飛機中唯一通過權威適航審查並投入市場的機型。運12F飛機是由具有10多年支線運營經驗的中國飛龍通用航空有限公司與黑龍江省交通投資集團合作運營。

其中，運12F型飛機最大平飛速度達到430千米每小時，可覆蓋航程範圍達2,255千米，滿客航程近1,000千米。駕駛艙採用玻璃座艙，配置有綜合航電系統。擁有25立方米的超大客艙空間，1.8米的客艙高度，810毫米的座椅排距和較低的噪音水平，可容納19名乘客。