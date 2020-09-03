工信部長肖亞慶上海調研　關注大飛機、集成電路技術創新

中美關係緊張，高科技產業是兩國交鋒焦點。8月30日至9月1日，工業和資訊化部黨組書記、部長肖亞慶在上海調研大飛機、航空發動機研製，集成電路技術創新和產業鏈建設。肖亞慶強調，要加快創新步伐，把中國的大飛機、航空發動機和集成電路產業搞上去。 今年7月31日，肖亞慶接棒苗圩，成為工信部新一任黨組書記，後履新工信部部長。據悉，這是肖亞慶履新工信部長後首次離京調研。

肖亞慶此次調研分別去了中國商飛公司、中國航發商發公司，參觀了大飛機總裝製造中心、航空發動機整機試驗枱和裝配廠房，詳細了解企業發展、研製進展、技術和管理創新等工作情況。

肖亞慶察看了ARJ21飛機總裝及部裝生產線、航空製造技術研究所、數控車間等。

調研期間，肖亞慶來到中國商飛公司、中國航發商發公司，參觀了大飛機總裝製造中心、航空發動機整機試驗台和裝配廠房還，登上ARJ21公務機進行體驗，詳細瞭解企業發展、研製進展、技術和管理創新等工作情況。在集成電路生產研製企業，觀看了產品和應用展示，與有關企業就加快創新、開展國際合作進行了交流。

肖亞慶強調，要堅守初心使命，堅定信心決心，把責任扛在肩上，既要保持耐心、腳踏實地，又要增強緊迫感、只爭朝夕，努力實現重點領域和關鍵技術的重大突破。要加強聯動，持續優化環境，激發企業主體創新活力，促進產學研用協同發展。要發揮資訊技術優勢，加快產業數位化、智慧化轉型，提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。

航空發動機被譽為飛機制造業「皇冠上的明珠」，也是制約中國航空工業發展的「軟肋」。北京航空航天大學副校長、航空發動機氣動熱力國家實驗室主任陶智表示，和國際先進水平相比，中國軍機發動機還有20年至30年的差距，民機發動機更處於起步階段。

此外，「集成電路」「核心技術」也是此番調研的關鍵詞，中美貿易戰背景下，集成電路技術創新備受關注。今年8月初，中國國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，提到集成電路產業和軟件產業是信息產業的核心，是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。

之後，在合肥主持召開紮實推進長三角一體化發展座談會上，習近平又特別提到，創新主動權、發展主動權必須牢牢掌握在自己手中，「聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破。」