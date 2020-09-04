【反腐】湖北省政府秘書長別必雄涉嚴重違紀違法　接受審查調查

在新冠肺炎疫情爆發以來，已有多位湖北官員被免職，湖北官場備受矚目。 中紀委國家監委9月4日通報指，湖北省政府秘書長、黨組成員，省政府機關黨組書記、省政府辦公廳主任別必雄涉嫌嚴重違紀和職務違法，目前正接受審查調查。

別必雄是一位「60後」官員，長期在湖北任職，曾任宜都市委副書記、市長、市委書記、市人大常委會主任；襄陽市委副書記、市長；荊門市委書記、市人大常委會主任等職務。

2017年7月起，別必雄任湖北省政府秘書長、黨組成員，省政府機關黨組書記，省政府辦公廳主任，直至此次被查。

在1月26日的一場疫情發佈會上，別必雄（左）戴口罩僅將嘴巴遮住，露出鼻子，被網民諷刺不會戴口罩。（微博）

此前的1月26日晚，湖北政府召開新冠肺炎疫情期間的首次新聞發佈會。此次發佈會上，坐在左側的別必雄戴口罩未遮住鼻子，湖北省長的王曉東未戴口罩，右側武漢市長周先旺則將口罩前後戴反。網民諷刺幾名官員要應對疫情，卻口罩都不會佩戴。

而疫情爆發後，湖北省和武漢市展現出的治理能力不足，重視不夠，以及針對武漢紅十字會調配物資狀況的輿論質疑，使地方政府深陷公信力危機。隨後，包括湖北省、武漢市兩級主官蔣超良、馬國強在內多位湖北官員被罷免。

除被罷免的官員外，上述三位官員同樣被認為負有防控疫情不力的責任。