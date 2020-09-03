繼王毅之後楊潔篪出訪歐洲兩國　顯示重視中歐關係

在中國外長王毅結束歐洲五國之行後，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪9月1日至9月4日赴緬甸、西班牙、希臘三國進行正式訪問。

中國外交兩位高層先後「接力式」訪問歐洲，這在中國外交史上確實也比較少見，在凸顯中方對當前中歐關係重視的同時，也不得不承認客觀存在着大國之間博弈的因素。

俄羅斯衛星通訊社9月2日引述北京語言大學國際關係學院院長賈烈英指出，王毅和楊潔篪出訪代表的也是中國外交的一個重要方向，這兩次訪問都凸顯了歐洲在中國外交中的重要性，特別是在中美之間的「大博弈」中。

楊潔篪出訪的任務

俄羅斯科學院斯拉夫研究所專家恩格爾哈特（Georgy Engelhardt）認為，楊潔篪此次出訪歐洲強調了希臘在落實中國「一帶一路」項目中的重要性。「這是對同『一帶一路』沿線這個重要國家高層交往的檢查和恢復，因為希臘及其比雷埃夫斯港口是中國進入歐盟的重要切入點之一。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情讓這些接觸一度中斷，現在到了評估狀況、探討需要採取哪些步驟來規範和進一步發展中國在港口的工作以評估新出現的風險的時候了。」

報道指出，對中國來說，重要的是能夠確信希臘和西班牙仍然是戰略伙伴。這個話題甚至可能成為即將進行的會談中的優先議題之一，因為希臘和西班牙同其他歐盟國家一樣，都面臨着愈來愈大來自美國的壓力。目前從王毅的歐洲之行結果來看，歐盟仍然將中國視為極其可靠的貿易和投資夥伴。