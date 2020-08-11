【中美貿易協議】共同審核進度前夕　兩國各自釋出訊號

多家媒體引述白宮人士指，中美高層新一輪正式會談即將展開，中國副總理劉鶴和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將各自率隊、共同審核中美第一階段貿易協議。在此前夕，中美雙方釋放了什麼信號？

美國《華爾街日報》、彭博社和英國路透社等均在8月4日引述得到簡報的知情人士透露，萊特希澤8月15日（彭博社援引的消息人士指日期可能有些許變化）將和劉鶴各自率隊舉行視頻會晤，對美中第一階段貿易協議進行半年度審核。

中國人民銀行行長易綱8月9日接受中國官媒新華社採訪時表態說，「不管國際形勢持續變化，最重要的是做好我們自己的事。堅定不移地加深金融業改革，以及對外開放。堅定不移地深化金融業改革和對外開放。」

易綱強調：「首先要繼續執行好中美第一階段經貿協議，推進近年來宣布的金融改革和開放措施，例如取消證券、基金管理、期貨、人身險等領域外資的股比限制；取消合格境外投資者和人民幣合格境外投資者的投資額度限制；批准運通、萬事達卡、惠譽等機構進入中國市場等。」

中美2020年簽署第一階段貿易協議現場回顧（點擊瀏覽圖集）：

美國總統特朗普（Donald Trump）8月10日主持白宮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情簡報會，這是他在將疫情歸咎於中國數月後，又再就此表達看法，他要求美國人停止讓病毒，以及它是怎麼來下這個世界予以政治化。

特朗普還說，「我們會搞清楚、找出答案，我們對此非常憤怒。」

不久之後特朗普就把「病毒政治化」的矛頭指向了中國。他原本在討論目前在疫情持續之際，政府實施政策延長禁止驅逐租戶，但突然說：「這不是他們（租客）的錯。病毒來自中國。這是中國的錯。」

特朗普還說，美國所有死於「中國病毒」的人中，近一半都住在療養院或長期護理機構。