河南原副省長徐光遭控受賄1265萬：強推殯葬改革被稱「平墳書記」

8日，山東省青島市中級人民法院一審公開開庭審理了河南省政府原黨組成員、副省長徐光受賄一案。檢方指控，2004年至2018年，徐光利用職務上的便利，非法收受財物，共計折合人民幣1265.2794萬元。 據悉，徐光在主政河南周口期間，因為強推殯葬改革、平墳毀墳而引起廣泛關注，他也被網友稱為「平墳書記」。

據中國法院網9月8日報道，青島市人民檢察院指控披露，從2004年至2018年，被吿人徐光利用擔任中共周口市委副書記，周口市人民政府市長、市委書記等職務上的便利，為有關單位及個人在工程承攬、企業經營、職務調整等方面提供幫助，非法收受各單位及個人給予的財物，共計折合人民幣1265.2794萬元。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被吿人徐光及其辯護人進行了質證，控辯雙方充分發表了意見，徐光進行了最後陳述，當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

河南省政府原黨組成員、副省長徐光。（資料圖片）

公開資料顯示，徐光出生於1960年6月，湖北當陽人，在職研究生學歷。他曾在河南省鶴壁、安陽和周口三地工作，其中在周口工作超13年。

2003年12月，徐光出任周口市委副書記，2006年12月，任周口市市長，5年後升任周口市委書記。2017年1月，徐光履新河南省副省長，晉升副省級幹部行列。

2019年8月，徐光被查，2020年2月被雙開，當時官方通報指出：徐光沉迷於迷信活動；長期無償使用管理和服務對象的車輛；違規收受禮金、消費卡；同不法企業主大搞權錢交易，將公權力作為謀取私利的工具，在職務調整晉升、企業經營、案件處理等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物。

據《北京青年報》旗下微信公眾號「政知道」稱，早在9年前，徐光在主政周口期間，就因為平墳事件引起廣泛關注，他也被網友稱為「平墳書記」。

周口2012年大規模推行殯葬改革，平毀大量墳墓。圖為一座被推到的墓碑。（資料圖片）

2012年，周口市委、市政府發佈的「1號文件」《關於進一步推進殯葬改革的實施意見》提到，全市基本農田現有墳頭300多萬個，佔耕地3.5萬畝。文件要求3年時間完成農村公益性公墓全覆蓋，火化率100%；徹底遏制偷埋亂葬和骨灰二次裝棺，不再出現新墳頭，逐步取消舊墳頭。

之後周口開始大規模平墳，由此引發極大的輿論爭議。據《中國青年報》披露，2020年11月16日，中國政府網公布國務院第628號令，要求將《殯葬管理條例》第二十條修改為：「將應當火化的遺體土葬，或者在公墓和農村的公益性墓地以外的其他地方埋葬遺體、建造墳墓的，由民政部門責令限期改正」，刪除了「拒不改正的，可以強制執行」部分。此後，當地有大量墳墓被毀，事件引起了巨大爭議。

之後，河南周口市一名宣傳官員對媒體介紹稱，自11月16日，中國國務院修改《殯葬管理條例》部分條款後，該市「平墳復耕」工作已暫停推行。