中國智庫：美軍機疑偽裝成馬來西亞飛機進入南海

據中國智庫「南海戰略態勢感知」計劃平台9月8日發佈的消息，當日一架電碼為AE01CE的美國空軍RC-135W電子偵察機從嘉手納空軍基地起飛前往南海執行任務，但後來在RC-135W偵察機的同一航線上出現了一架電碼為750548的「馬來西亞飛機」，該機進入南海，並在海南島和西沙群島之間開展密集的飛行活動。

「南海戰略態勢感知」表示，該飛機距離海南領海基線僅約50海裡，推測是美軍的RC-135W掛虛假電碼對中國進行偵察。

「南海戰略態勢感知」稱，美軍機偽裝成別國飛機的行為十分危險，很可能會引發誤判、甚至造成海空意外相遇事件。

美國軍機近期多次進入南海↓↓↓

據悉，這已經是本月美軍偵察機第二次疑似採用虛假電碼在南海開展活動。

據「南海戰略態勢感知」計劃平台9月3日發佈的消息，當天上午8時左右，1架電碼為07675C的飛機經由巴士海峽空域進入南海，後信號消失。下午15時，信號短暫出現後再次消失，繼而幾乎同一位置出現了電碼為AE01CE的美空軍RC-135W電子偵察機。

「南海戰略態勢感知」計劃平台推測，上午的07675C就是RC-135W採用的虛假電碼，在回程時「現形」。

對於美國軍機近期高頻度抵近偵察等情況，中國國防部新聞發言人吳謙在8月27日的國防部例行記者會上回應稱，美方一些政客在大選前為了一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，甚至妄圖製造意外事件和軍事衝突，這種行徑置雙方一線官兵生命安危於不顧，置兩國人民根本利益於不顧，置世界人民和平訴求於不顧，是極不得人心的。

他強調，中國軍隊將堅定捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護世界和地區和平穩定。他並奉勸美方一些政客認清現實，保持理性，停止挑釁，推動兩國兩軍關係回到正確的軌道。