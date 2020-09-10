中國外交部：澳方一些人有莫名其妙優越感　暴露其十足虛偽

兩名澳洲駐華記者近日遭中國國安人員問詢，其後獲得澳洲大使館安排緊急撤離。駐華外國記者協會早前批評，北京此舉損害新聞自由，讓外國記者擔心自己淪為中國人質外交的犧牲品。 在北京，中國外交部發言人趙立堅10日表示，中國有關部門是在辦理一宗案件的過程中，依法對其展開調查詢問工作，是完全正常的執法行為，「所謂『人質外交』的說法完全是無稽之談。」 趙還表示，澳洲政府此前搜查中國媒體記者，澳方稱他們對中國記者的「問詢」符合正常程序，卻稱中方採取的是「人質外交」，這種說法充分顯示出澳方一些人莫名其妙的優越感，暴露了其十足的虛偽和雙重標準。

趙立堅指，澳洲方面稱該兩名記者是被迫離境，「那麼請澳方說說看，中國甚麼人、哪間機構、甚麼時候強迫澳洲記者離境了？」趙立堅稱，根據澳媒報道以及涉事記者自身的公開陳述，是澳洲駐華大使館要求這該兩名記者盡快離開中國。

趙立堅又提到，澳洲駐華大使館在中國有關部門要求該兩名記者配合調查後，安排其進入大使館以躲避調查，有關的行為完全超出領事保護的範疇，實質上是在干擾中國依法辦案，干涉中國內政和司法主權，「澳洲外長佩恩已經公開表示，澳政府協助兩名澳記者返澳，澳洲外交貿易部及澳駐華使館在其中扮演了甚麼角色，澳方對此必須解釋清楚。」趙立堅稱，澳洲駐華中使館容留有關記者逃避中國的審查，對中國的正常執法行為橫加阻撓和干擾，做法與澳洲駐華大使館的地位和身份不相符。

其中一名澳洲記者Bill Birtles指中國國安人員的問詢似乎漫無目的。（BBC）

另據英媒BBC報道，其中一名澳洲記者Bill Birtles在受訪時透露，中國國安人員的問詢主要與中國環球電視網（CGTN）主播成蕾一案有關，同時亦問及其有關香港《國安法》報道中的新聞來源，以及爭辯中澳關係現狀。Bill Birtles認為，整個問詢過程並非「認真的想給任何案件問出任何有用的供詞。」

此外，新華社，中央廣播電視總台和中國新聞社駐澳洲共4名記者，日前被澳洲安全機構突擊搜查和詢問，扣押工作電腦、手機，甚至還包括有記者孩子用的兒童平板電腦和電子玩具等物品。

趙立堅在記者會上強調，澳洲在沒有任何證據的情況下，任意搜查中國媒體記者，嚴重干擾中國媒體在澳正常報道活動，粗暴侵犯中國主要記者正當合法權益，「充分暴露了澳方一些人標榜的新聞自由和所謂尊重並保護人權的虛偽性」。

（綜合報道）