【中印衝突】王毅晤印度外長蘇傑生：當務之急是立即停止危險行為

中印關係持續緊張，繼雙方國防部長日前在俄羅斯首都莫斯科舉行會晤後，雙方外交部長在當地時間周四（10日）亦舉行雙邊會談。 中國外交部長王毅強調，當務之急是立即停止開槍挑釁等違反承諾的危險行為，撤回所有越線人員和裝備，盡快脫離接觸，推動局勢緩和降溫。

王毅指，中印作為兩個相鄰大國，存在一些分歧是正常，但要把分歧放在雙邊關係的適當位置，關鍵是要堅持兩國領導人關於中印不是競爭對手、而是合作伙伴，互不構成威脅、互為發展機遇的戰略共識。作為兩個正在快速振興的發展中大國，中印現在需要的是合作而不是對抗，是互信而不是猜忌，「愈是困難的時候，愈要把大局穩固好，把互信維護好。」王毅表示，中印關係現在又走到一個十字路口，但只要雙方牢牢把握住中印關係的正確方向，就沒有過不去的坎，也沒有克服不了的難關。

中印雙方外交部長在當地時間周四舉行雙邊會談。（中新社）

王毅在會談中闡述中國關於中印邊境事態的嚴正立場，中方支持雙方邊防部隊加強現地對話，解決具體問題，也願通過外交和軍事渠道同印方保持溝通，共同致力於恢復邊境地區的和平與安寧。

印度外交部長蘇傑生則指，印方不希望看到緊張局勢升級。印度的對華政策沒有變化，相信中方也沒有變化。印方始終認為，印中雙邊關係的發展，不必然以邊界問題解決為前提，也不希望走過去的回頭路。事實上，印中關係近些年來不斷取得積極進展，兩國領導人多次會晤，就發展雙邊關係達成一系列重要共識。印方願同中方一道，通過對話談判緩解邊境緊張局勢，恢復並維護邊境地區的和平與安寧。

（央視新聞）