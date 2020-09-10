【中印衝突】印媒：中方實控線部署5萬人　印軍高度戒備保護領土

印媒9月9日援引消息人士稱，解放軍已經在中印實控線（LAC）部署了大約5萬名士兵，以及重型坦克和大炮等裝備。印度高官稱，中印僵局「可以走向任何方向」。

據印度媒體「Times Now News」9月9日報道，有消息人士稱，中國人民解放軍已經在中印實控線（LAC）部署了大約5萬名士兵，以及重型坦克和大炮等裝備。

印度軍方已經對駐紮在實際控制線的戰地指揮官下達了長期指示，不允許中國軍隊「不惜任何代價」越境進入印度領土，但同時必須遵守嚴格的紀律，執行任務時保持克制，且不得過度使用武力。

《今日印度》9日的報道也稱，解放軍在實控線部署了將近5萬人，以及重型坦克和大炮等裝備。

印度政府高層消息人士透露，中國軍隊正在西藏進行射擊練習，從拉達克（Ladakh）到阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南），中印實控線沿線的許多地方都能聽到。

截至發稿時，解放軍部署5萬人的消息尚未得到中方的證實。

據新德里電視台網站10日報道，印度政府高級官員表示，目前印度和中國之間的僵局「可以走向任何方向」，這表明不能排除中印發生局部衝突或整個地區衝突的可能性。

不過，雙方尚未排除在外交和軍事層面進行對話和接觸的可能性，雙方已同意舉行新一輪軍長級別的會談，不過具體日期尚未確定。

印度官員們對班公湖南部的地面局勢表示擔憂，但他們認為，類似戰爭的局勢尚未出現。