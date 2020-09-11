解放軍將赴俄參加「高加索」戰略演習　中國國防部：不針對第三方

俄羅斯「高加索-2020」首長司令部戰略大演習將於本月上旬在俄阿斯特拉罕州全面展開。俄國防部部長紹伊古宣佈，屆時將有9個國家派軍人參加，同時9個國家派出軍事觀察員。中國國防部宣佈將派兵參加。

俄羅斯塔斯社10日報導稱，紹伊古8日表示，「高加索-2020」首長司令部戰略演習將於9月21日至26日舉行。今年將進行武裝部隊戰鬥訓練演練，其間將演練聯合部隊、兵團和分隊在反恐行動中聯合指揮和解決武裝衝突等科目。此次演習將主要在卡普斯京亞爾和阿舒盧克靶場以及黑海和里海海域進行。他強調，演習將對南部軍區保障俄西南部地區軍事安全的能力進行評估。

中國國防部網站10日發佈消息稱，根據中俄雙方達成的共識，中國軍隊將派員赴俄羅斯阿斯特拉罕州參加「高加索-2020」戰略演習。中方參演部隊以西部戰區為主，攜部分輪式裝備及輕武器，使用中方新型運輸機實施投送，主要參與演習機動防禦殲敵、聯合火力打擊、立體突入圍殲、穩控戰場局勢等階段演練。中國國防部表示，在全球攜手抗疫的重要時刻，中方派員參演旨在進一步發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，深化兩軍軍事訓練領域務實合作，提升多國部隊聯合應對安全威脅、共同維護地區和平穩定的能力。演習不針對任何第三方，與地區局勢無關。

2018年中俄軍演，中國國防部長魏鳳和與俄羅斯國防部長紹伊古參觀中俄兩軍聯合指揮所。（資料圖片）

按照計畫，包括白俄羅斯、伊朗、緬甸和巴基斯坦在內的多個國家都將派出本國部隊參加。此前，阿塞拜疆和印度宣佈將不會派部隊參加該軍演，只計畫派觀察員出席。印度軍方原計劃派200人參演。

據悉，此次大演習包括來自外國軍人在內，共將有10萬至12萬名軍人參加演習，將動用約3000輛裝甲戰車、500輛坦克、300架飛機、250架直升機。

此前，中國還曾經參加過俄羅斯舉辦的「東方-2018」戰略大演習，參演兵力3000餘人，各型武器裝備900多台，固定翼飛機和直升機30架。

（環球時報）