習近平與普京互致賀電　祝賀反法西斯戰爭勝利75周年

中國國家主席習近平9月3日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）互致賀電，慶祝世界反法西斯戰爭勝利75周年。習近平表示中方願與俄方一同積極維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

圖為2019年6月，習近平與普京在塔吉克會面，普京祝賀習近平66歲生日。（Getty）

習近平在賀電中指出，75年前的今天，中國人民抗日戰爭和蘇聯對日作戰的勝利，宣告世界反法西斯戰爭取得最終勝利。中俄雙方為戰爭勝利承受了巨大犧牲，兩國人民並肩奮戰，用鮮血凝成牢不可破的偉大友誼，為兩國關係發展奠定基礎。

習近平強調，中俄同為聯合國安理會常任理事國，對世界和平發展事業負有重要責任。中方願與俄方共同努力，引領中俄兩國深化全面戰略協作，堅定捍衛和國際公平正義，積極維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

普京回應表示，蘇聯和中國是抗擊法西斯主義和軍國主義的主戰場，在艱苦戰爭中兩國和兩國人民結下了深厚友誼。這互助精神得以在今天發揚光大，促進兩國全面戰略協作夥伴關係蓬勃發展。

普京表示維護二戰歷史真相是兩國共同責任，堅決反對任何歪曲歷史、美化納粹分子、軍國主義分子及其幫兇的行徑，不容許忘卻甚至詆毀解放者的功績，或否認二戰結果。俄方願繼續中方積極努力，防止戰爭和衝突，維護全球穩定與安全。

日本在1945年9月2日，於美國密蘇里號向同盟國簽字無條件投降，正式結束二次大戰。中國其後把9月3日定為抗日戰爭勝利紀念日，也是反法西斯戰爭勝利紀念日。