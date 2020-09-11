習近平主持召開科學家座談會　強調中國需要增強創新

國家主席習近平周五（11日）在北京主持召開科學家座談會並發表重要講話，就「十四五」時期中國科技事業發展聽取意見。 習近平在會上感謝廣大科技工作者在抗擊新冠肺炎疫情期間，在治療、疫苗研發、防控等多個領域開展作出貢獻。他還說，希望科技工作者秉持國家利益和人民利益至上，主動肩負起歷史重任，把科學追求融入建設社會主義現代化國家的事業。

據《央視新聞》報道，中國工程院院士徐匡迪，清華大學交叉信息研究院院長、中國科學院院士姚期智，西湖大學校長、中國科學院院士施一公等7位科學家代表在座談會上先後發言。習近平同發言的每一位科學家都進行交流。

習近平主持召開科學家座談會。（央視截圖）

習近平：感謝科技工作者為防疫作出的貢獻

習近平其後發表了重要講話。他強調，中國經濟社會發展和民生改善比過去任何時候都更加需要科學技術解決方案，都更加需要增強創新這個第一動力。希望廣大科學家和科技工作者肩負起歷史責任，堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，不斷向科學技術廣度和深度進軍。

習近平又指出，在這次抗擊新冠肺炎疫情過程中，廣大科技工作者在治療、疫苗研發、防控等多個重要領域開展科研攻關，為統籌推進疫情防控和經濟社會發展提供了有力支撐、作出了重大貢獻。借此機會，他向廣大科技工作者表示衷心的感謝。

他表示，中國發展面臨的國內外環境發生深刻複雜變化，「十四五」時期以及更長時期的發展對加快科技創新提出了更為迫切的要求。中國擁有數量眾多的科技工作者、規模龐大的研發投入，關鍵是要改善科技創新生態，激發創新創造活力，給廣大科學家和科技工作者搭建施展才華的舞台，讓科技創新成果湧現。

習近平：加大基礎研究投入，給予必要政策支持

習近平強調，要堅持需求導向和問題導向，對屬於戰略性、需要久久為功的技術要提前部署。此外，還要整合優化科技資源配置，發揮高校在科研中的重要作用。並要加大基礎研究投入，在財政、金融、稅收等方面給予必要政策支持，以及加強創新人才教育培養、加強國際科技合作。

他指出，希望廣大科技工作者秉持國家利益和人民利益至上，主動肩負起歷史重任，把科學追求融入建設社會主義現代化國家的事業。他還鼓勵科技工作者專注於自己的科研事業，勤奮鑽研，不慕虛榮，不計名利。

習近平最後稱，各級黨委和政府以及各級領導幹部要認真貫徹黨中央關於科技創新的決策部署，領導幹部要加強對新科學知識的學習，關注全球科技發展趨勢。

8月24日，習近平主持召開經濟社會領域專家座談會並發表重要講話。（新華社）

習近平8月24日在中南海主持召開了經濟社會領域專家座談會並發表重要講話，在座談會上，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫等9位專家代表先後發言，就「十四五」規劃編制等提出意見和建議，在這次座談會上，習近平重要講話的兩個關鍵詞是科技創新及新發展格局。

他提到大力提升自主創新能力，盡快突破關鍵核心技術；還詳細闡述了「新發展格局」，即以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局。習近平提到，推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局是「重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇 」。

（央視）