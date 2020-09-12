新華社、中新社：強烈譴責澳洲政府搜查中國記者住所

《環球時報》9月8日報道，澳洲情報人員曾突擊搜查新華社、中新社等中國媒體駐澳洲記者的住所，又沒收他們的手機及電腦。 新華社發言人11日發表聲明，稱對澳情報部門人員近日野蠻闖入新華社悉尼分社記者住所，粗暴搜查並扣押記者採訪設備和個人物品表示強烈譴責和堅決反對。 中國新聞社12日也發表聲明，就澳洲安全情報機構對中新社記者進行突擊搜查盤問，並扣押記者採訪設備和個人物品表示強烈不滿和堅決反對。

新華社發言人說，《環球時報》9月8日有關報導的情況屬實。6月26日，澳方在沒有任何證據的情況下，對包括新華社悉尼分社記者在內的部分中國媒體駐澳記者的住所進行搜查並扣押採訪和發稿設備。澳方這一粗暴行徑蠻橫無理，令人震驚，充分暴露了澳方某些部門和官員的冷戰思維和政治偏見，不僅嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，也嚴重干擾中澳兩國正常的人文交流。

新華社發言人表示，新華社駐澳記者嚴格遵守駐在國法律法規，秉持客觀、公正、真實、準確的原則開展新聞報導，為促進中澳兩國人民的人文交流和相互理解發揮了積極作用。新華社呼籲澳方停止對新華社駐澳機構和記者的干擾，採取有效措施消除負面影響，切實保障新華社駐澳機構和記者的正當權利與合法權益。

而中新社聲明則指出，澳方所作所為嚴重干擾中國媒體在澳正常報導活動，粗暴侵犯中國媒體駐澳記者正當合法權益，對記者及其家人的身心健康造成嚴重損害。

中新社表示，長期以來，中新社駐澳記者嚴格遵守澳法律法規，恪守新聞職業道德，在澳開展新聞報導，為增進中澳兩國人民之間的瞭解和溝通，推動兩國人文交流發揮了積極作用。中新社要求澳方立即糾正錯誤做法，切實保障中國媒體駐澳機構和人員的正當合法權益，保障其安全和採訪工作的正常進行。