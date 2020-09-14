【新冠肺炎】十一連假「8天變1天」　大學紛安排補課防學生離校

今年的中秋節與國慶日（10月1日）相撞，內地有長達8日的假期。不少大學生一早計劃好迎接開學後的第一個黃金周。 然而，受新冠肺炎疫情影響，內地高校對學生進出校園多有限制，不少大學日前就紛紛發布通知，縮短十一假期，部分學校甚至只放1日，學生們不僅不能離校出行，還要面對假期補課。

據央視報道，目前，內地仍有高校對中秋國慶假期安排處於觀望狀態，但已有不少高校作出縮短雙節假期的決定，並公布假期補課及調休時間，一些學校對寒假放假時間也作了相應調整。

內地大中小學日前開學。9月11日，武漢大學迎來2020級本科新生。（中新社）

已公布假期安排的高校中，基本都安排了補課或上課，放假都與原本的8日相去甚遠。由於10月1日是周四，華北水利水電大學、中央財經大學、東北財經大學的十一假期（連周六、日）只有4天，次周一（10月5日）就要上課；長春工業大學則是連10月4日的周日也要補課，黃金周縮水成3天假期。

此外，長春師範大學、中南民族大學、湖北大學、對外經濟貿易大學更是只安排了1天的十一假期，10月2日就要上課。

8月26日，在北京建築大學大興校區校門口，返校學生走出測溫區。（新華社）

教育部：「十一」校門管理維持不變

事實上，對於國慶假期大學生能否離校，教育部應對疫情工作領導小組辦公室主任王登峰8月27日在記者會上表示，十一假期和周六、日以及課後進出校門的管理是一樣的。高校採取的調整假期舉措，是在疫情影響下，由於疫情防控所做出的一些管理規定和要求。

他表示，一要嚴格做好校門管控，所有進出校門的人都要查驗身份、查驗體溫和登記，二是要求廣大師生非必要不外出，儘量讓自己的學習和生活空間固定，不去參加一些聚集性的活動，特別是空氣不流通的場所。

他還表示，各個學校、各個地方，要根據實際情況，和當前疫情防控的要求，合理地作出安排，不鼓勵「一刀切」，但是每一項防控措施都要做到位。

（央視）