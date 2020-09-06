武漢有高校復課採封閉管理　學生劃船出校　情侶隔欄相擁

內地9月1日迎來開學季，由於新冠肺炎疫情緩和，大中小學和托幼機構都恢復運作，疫情爆發地湖北武漢也有140萬名學生返校復課，引發外媒關注，美媒《紐約時報》稱，武漢的學校重新開放是一個「驚人的轉向」。 不過，由於內地不少學校開學後採取了封閉管理措施，不讓學生自由出入校門，學生們只好在校內舉行各種活動，吃飯也是點外賣後在校門欄杆處交收。甚至傳出武漢體育學院的學生划船離開學校，最終迫使校方打開校門，引發網民熱議。

根據教育部印發的《高等學校秋冬季新冠肺炎疫情防控技術方案》，各學校需建立進出校登記制度，使用「健康寶」把好校門關。教職員工和學生入校時，應當按照學校相關規定安全有序報到，嚴格進行體溫檢測，核驗「健康寶」綠碼，合格後方可入校，保證入校人員身體狀況健康。

對於「把好校門關」，教育部應對疫情領導小組辦公室主任王登峰解釋稱，這並不等於封閉式管理，而是要確保每一個進入校園的人都健康，所以進出校門的老師和學生都要查驗身份證件，同時要查驗體溫。離開校園的行動軌跡要非常明確，要報告給相關部門，沒有必要不出校門；如果有事情、有工作要做，出校門也是可以。

不過，仍然有大量學生在微博表示，學校已明確通知封校，他們對此難以接受，更對教職工等其他人員可以自由出入的雙重標準感到不滿。有學生表示，「從外地回來一人一房隔離才14天，上個學就算家住馬路對面也要擠在萬人堆裏集中隔離半年，這合理嗎？ 」、「前幾周還是在宿舍上網課，這和在家有啥區別？還不如家裏舒服，不僅封校，學校物價還貴」。

連日的封校也令不少大學生改變生活方式。有網民發布照片顯示，大學操場上有人「蹦迪」，還有人與校外的情侶隔著學校欄杆相擁。一名女大生就在微博爆料，自己男朋友所在的一間高校停電後，有人乘小型旅遊船離開，學校發現後被迫打開封閉已久的校門，形容他是「以一人之力拯救了整個學校」。

根據網傳照片顯示，該校輔導老師群組內，有人表示：「領導，經同學反映凌波台附近停着一艘小型旅遊船，並看見有其他學生乘坐此船離開」，並在群組內發布了兩張船隻照片。而另一張朋友圈截圖顯示，疑似一名學生發布了同一隻船的照片，並稱「路邊三缺一，要上船趕緊了！」

該學生發布的地理位置顯示為「武漢．凌波台」，經查詢，武漢體育學院的一處地標名稱叫「凌波台」，因此有網民指事發學校是武漢體育學院，而爆料者也在微博回應當中予以證實。事件也引發網民熱議，紛紛表示「高手就在身邊」、「學校也要正視大學生合理訴求」。

網民熱議：

「我們學校在山上，可惜了」 「不愧是體育學院」 「雖然想笑，但是想想這還不是因為封校的後果？」 「我們學校這樣只會把你抓回來還有記過全校通報批評」

（綜合報道）