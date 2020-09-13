十一假期國內遊預訂火爆　酒店比去年貴　部分航線機票僅剩商務艙

今年內地的十一黃金周與中秋節假期疊加，形成長達8天的「超級黃金周」。國內跨省遊早已開放，內媒指壓抑良久的出遊需求將在十一假期集中釋放，數據顯示相關訂單已經異常火爆，酒店價格甚至比去年還貴。

《澎湃新聞》11日（上周五）報道指，在酒店預訂方面，去哪兒網數據顯示，9月還未過半，不少熱門目的地的酒店早已被預約額滿，上海十一假期的預訂量已超去年同期3成。截至9月10日，去哪兒網平台十一假期酒店預訂的平均支付價格比去年貴了近2成。

武漢的夜市攤位在「五一」黃金周重新開張（點圖放大）：

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個別直飛航線僅剩全價經濟艙或商務艙

機票方面，去哪兒平台數據顯示，目前十一假期機票預訂量已經超過去年同期的九成。來自同程旅行的機票大數據預測，十一假期期間國內主要航線的機票價格將有明顯上漲，其中返程高峰的平均票價（不含機建燃油費）最高將達到901元人民幣（約合1022港元），接近去年十一假期的水平。

截至9月10日，國慶假期熱門出遊航線首10名中，8條航線出發地為「北上廣深」。值得注意的是，去哪兒平台數據顯示，10月1日出發的北京-麗江、北京-大理、上海-西寧以及深圳-西寧的多個直飛航班僅剩全價經濟艙或商務艙。

9月12日，上海南京路步行街東拓段正式開街。這是南京路步行街自1999年開街以來最大規模的一次升級改造。（中新社）

此外，十一假期期間的火車票再現「一票難求」，熱門線路的火車票購票難度大大增加。基於「同程旅行」平台的搜索及出行預訂數據，十一假期期間鐵路出發及到達客流量較大的前十個城市為廣州、深圳、北京、上海、長沙、重慶、成都、西安、南昌、武漢。

從綜合的旅遊目的地來看，驢媽媽平台數據顯示，杭州、蘇州、三亞、成都、大理和麗江、廈門、甘寧連線、桂林、青島、廣州等位居十大熱門目的地。