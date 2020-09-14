兩中國學者遭澳洲撤銷簽證　西悉尼大學抱不平　校長親簽品格證明

近日，西悉尼大學公開為簽證被吊銷的中國學者打抱不平，校長在「品行證明書」上簽字。

9月9日，澳洲廣播公司（ABC）報道稱，兩名中國資深學者被澳大利亞情報安全組織（ASIO）吊銷簽證，理由是「威脅國家安全」。

這兩位學者分別是華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘教授和北京外國語大學澳洲研究中心主任李建軍研究員。陳弘教授目前還擔任中國澳大利亞研究會常務副會長並出版了《當代澳大利亞社會》等專著。李建軍研究員正在西悉尼大學讀博，同時擔任中國澳大利亞研究會秘書長，出版了《隔海看澳洲：中國人眼中的澳大利亞》等書籍。

近日，西悉尼大學公開表示支持李建軍研究員，稱他「高水平且誠實（quality and integrity）」，並將向澳當局提供品行證明書，以幫助他嘗試再次申請簽證。品行證明書由該校校長Barney Glover 簽字。

陳弘教授及李建軍研究員：

一個微信群惹來的麻煩

據《環球時報》此前的報道，兩位學者簽證被吊銷與他們所在的一個微信群有關。該群包括兩名中國學者、幾名記者、澳大利亞新南威爾士州工黨議員莫斯爾曼以及他的員工約翰· 張（張智森）等。

6 月26 日，澳聯邦特工對莫斯爾曼、約翰· 張的住所和辦公室進行了多次突擊搜查，同一天被突擊搜查的還有中國駐澳媒體的4 名記者。搜查的理由是澳大利亞當局認為中國試圖滲透莫斯爾曼的辦公室以影響澳政治。《悉尼先驅晨報》稱，這是與「反外國干涉法」有關的首次突擊搜查。該報說，莫斯爾曼的言論通過微信群傳播，而上述兩位中國學者也是該群成員。

陳弘在得到簽證被吊銷的消息後感到難以置信，他表示，那個微信群就是一個分享趣事、照片或者報紙文章的地方，聲稱微信群被用作施加影響的手段簡直荒謬。而且微信群的一切都是公開可查的。他和莫斯爾曼、約翰· 張的友誼完全正大光明。莫斯爾曼此前在接受ABC 採訪時也表示：「（這個群）沒有什麼險惡的東西，卻被說得鬼鬼祟祟」。

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西悉尼大學：李建軍是「高水平且誠實的學者」

在李建軍簽證被吊銷之後，西悉尼大學向ASIO 提供了一份品行證明書。該校校長Barney Glover 在證明書上簽字，同時在給中國學生的視頻消息中表達了對李建軍的支持。校方支持該學生要求重新考慮吊銷簽證的決定。Glover對學生說：「這是一種非常罕見的情況，我們期待他在可能的情況下返回澳大利亞。」該大學還表示，他們並不清楚ASIO認為李建軍學者「可能威脅國家安全」的證據是什麼。

這件事在大學高層引發了眾怒。ABC 報道稱，上個月被取消簽證時，李建軍正在中國，他的大學同事說服了管理層寫信給ASIO 來為他打抱不平。李建軍對西悉尼大學表示，微信群裡的聊天記錄都是些無關痛癢的消息，主要內容是關於晚宴的安排。西悉尼大學希望情報部門公開上述微信群的聊天記錄來證明兩位學者的清白。授予李建軍獎學金的必和必拓澳大利亞研究基金會也已經向澳民政事務部寄送了支持他的相關材料。如同大部分澳大利亞高等教育機構，西悉尼大學也很看重經濟利益方面的牽扯，中國學生佔據了其收入的很大一部分。

悉尼大學教授Yingjie Guo提到：「最近幾天，我所接觸到的華人學者都表示為此寒心。」Yingjie Guo在1988年移民澳大利亞，稱這次突擊和撤銷簽證是「異常嚴重的舉動」 ，與他過去三十多年來見過的情況都不同。迪肯大學國際關係副教授Chengxin Pan表示，事態的發展使人們對澳大利亞研究中心的未來產生了擔憂，並稱此事為「中澳關係的關鍵點」。他說：「我認為這種吊銷簽證的做法不僅讓在澳的中國學者寒心，也會讓中國高校和在中國的學生們擔憂。」

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《Nature》發文直指美國簽證政策

關於簽證的擔憂，在美的華人學者恐怕更能感同身受。三個多月以來，為了中止被認為「存在安全隱患」的學生及研究人員入境，美國已經取消了1000多名中國公民的簽證。早前，許多在美國大學就讀的中國學生反映收到了自己簽證被撤銷的郵件，與國防七校有關的中國留學生受到的影響最為明顯。

諸如此類的行動，都展現了中國研究人員在海外求學過程中的艱難處境，日前，《Nature》發表社評文章，直指美國簽證政策將使得「大量外國科學家外流」，會讓美國科學界蒙受巨大損失。

近段時間以來，包括美國總統特朗普在內的多位美國政治人物，指責中國政府利用學生和研究人員，非法獲取美國的知識和知識產權。由美國國立衛生研究院（NIH）或美國國家科學基金會（NSF）資助的多位與中國有關聯的美國研究者也因「涉嫌違法資助」受到了調查。德州的一位移民律師Jessica Chen 表示：「當人們擔心自己可能被調查或被指控從事間諜活動時，他們不能專心工作。這創造了一個令人壓抑的環境。」

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】