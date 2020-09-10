解放軍南部戰區模擬機場遇襲　被指或防美軍南海攻擊

在中美關係緊張之際，美國海軍兩艘兩棲艦船現身南海，中國解放軍南部戰區則在9月9日模擬機場遇襲，引發輿論關注，被指或是防範美軍南海攻擊。

中國官方媒體央視軍事頻道9月9日發布影片，顯示解放軍南部戰區空軍保障部模擬空軍某機場遭襲，並在5分鐘內搭起一架假目標戰鬥機，以圖欺敵。

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這段1分29秒的影片，由中國中央電視台國防軍事頻道官方微博發布。全片並未說明這場演習的具體舉行日期，而在中美軍事力量在南海較勁日趨白熱化後，解放軍這一演習被外界產生「預防海上襲擊」的聯想。

根據畫面及說明顯示，這場演習是由解放軍南部戰區空軍保障部主導，內容是模擬解放軍空軍某一機場遭到敵軍襲擊，偽裝防護分隊立即以迷彩網遮障的方式，遮蓋面積約1,200平方米的停機坪。為快速隱蔽重要目標，解放軍官兵搭建一架假目標戰鬥機，並分別在假飛機和塔台周圍佈置50個發煙罐，釋放煙霧干擾敵機偵察。

美軍兩艦在南海現身

與此同時，美國太平洋艦隊（United States Pacific Fleet）9月8日發布消息，美國海軍兩艘兩棲艦船於9月6日在南海開展了航行訓練活動。

這兩艘兩棲艦船是「日耳曼城」號（LSD 42）兩棲船塢登陸艦和「新奧爾良」號（LPD 18）兩棲船塢運輸艦，分別屬於「惠特貝島」級和「聖安東尼奧」級。這兩種兩棲作戰艦船的滿載排水量都在萬噸級以上，其中「聖安東尼奧」級船塢運輸艦滿載排水量更是達到2.5萬噸。