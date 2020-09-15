外交部已同意歐盟觀察員訪問新疆　批美禁部分新疆商品是霸凌行徑

國家主席習近平日前與德國及歐盟領導人舉行視像會議，其中習近平在人權問題上指出中國不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。 中國外交部發言人汪文斌在周二（15日）透露，對於歐盟希望能對新疆人權問題進行獨立調查，中國已經同意並願作出安排歐盟及成員國駐華使節訪問新疆。

汪文斌表示，中國在新疆人權問題，一直歡迎包括歐盟在內的各國朋友去新疆「走一走、看一看」，實地了解新疆的真實情況，而不是道聽途說，偏信刻意編造的謊言，「現在球在歐方一邊。同時我要說明一點，我們反對有罪推定式的調查。」

習近平並強調，中國不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。（美聯社）

據外交部的通報，關於人權問題，習近平強調，世界上沒有放之四海而皆準的人權發展道路，人權保障沒有最好，只有更好，「各國首先應該做好自己的事情」。習近平並強調，中國不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。

另一方面，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）代理局長摩根（Mark Morgan）周一（14日）宣布引用「暫扣令」（withhold release orders，WRO），禁止進口新疆地區部分特定製造商所生產的棉花、服裝、美髮產品及電子裝置。CBP稱，生產該些製品的勞工是在違法、不人道及被剝削的情況下被迫勞動。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）隨後亦發表聲明表態支持，稱此舉表明美國不能夠接受中國在新彊侵犯人權的情況，同時是向中國發出明確訊息，要即時停止強迫勞動及尊重所有人的人權。

美國指新疆少數民族勞工是在違法、不人道及被剝削的情況下被迫勞動。（中新社）

對此，汪文斌批評美國是以所謂的「強迫勞動」問題為借口，做法違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，「是赤裸裸的霸凌行徑」，表示堅決反對「完全是美西方一些機構和人員憑空捏造，嚴重違背事實。」汪文斌指，中國敦促美國尊重事實，停止借新疆問題干擾破壞中美企業之間的正常經貿合作，又重申中方將繼續採取一切必要措施，維護中國企業的合法權益。

（綜合報道）