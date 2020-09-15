美國宣布禁止部分新疆商品進口　包括棉花服裝美髮產品

美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）代理局長摩根（Mark Morgan）周一（14日）宣布引用「暫扣令」（withhold release orders，WRO），禁止進口新疆地區部分特定製造商所生產的棉花、服裝、美髮產品及電子裝置。

禁令涉及「新疆維吾爾自治區洛浦縣第四教育培訓中心」所生產的頭髮製品及其他貨品、伊犁卓萬服飾製造公司（Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd）與保定市綠葉碩子島商貿有限公司（Baoding LYSZD Trade and Business Co.）所生產的服飾、新疆準噶爾棉麻有限公司（Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.）所生產的棉花，以及合肥寶龍達信息技術股份有限公司（Hefei Bitland Information Technology Co.）所製造的電腦零件。

CBP稱，生產這些製品的勞工是在違法、不人道及被剝削的情況下被迫勞動。路透社引述消息人士稱，禁令原本包括新疆蕃茄，但財長姆努欽（Steven Mnuchin）、白宮貿易顧問萊特希澤和農業部長均擔心影響範圍太廣，累及美國的供應鏈。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明表示支持CBP的行動，他說，這表明美國不能夠接受中國在新彊侵犯人權的情況，同時是向北京當局發出的明確訊息，要即時停止強迫勞動及尊重所有人的人權。

國家主席習近平與德國總理默克爾（Angela Merkel）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周一（14日）舉行視像會晤。習近平指出，涉及香港及新疆的問題，實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利；中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂，堅決反對任何國家干涉中國內政。

（綜合報道）