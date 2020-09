美國宣布禁止部分新疆商品進口　包括棉花服裝美髮產品

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection,CBP)代理局長摩根(Mark Morgan)周一(14日)宣布引用「暫扣令」(withhold release orders,WRO),禁止進口新疆地區部分特定製造商所生產的棉花、服裝、美髮產品及電子裝置。

禁令涉及「新疆維吾爾自治區洛浦縣第四教育培訓中心」所生產的頭髮製品及其他貨品、伊犁卓萬服飾製造公司(Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd)與保定市綠葉碩子島商貿有限公司(Baoding LYSZD Trade and Business Co.)所生產的服飾、新疆準噶爾棉麻有限公司(Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.)所生產的棉花,以及合肥寶龍達信息技術股份有限公司(Hefei Bitland Information Technology Co.)所製造的電腦零件。

CBP稱,生產這些製品的勞工是在違法、不人道及被剝削的情況下被迫勞動。路透社引述消息人士稱,禁令原本包括新疆蕃茄,但財長姆努欽(Steven Mnuchin)、白宮貿易顧問萊特希澤和農業部長均擔心影響範圍太廣,累及美國的供應鏈。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)發表聲明表示支持CBP的行動,他說,這表明美國不能夠接受中國在新彊侵犯人權的情況,同時是向北京當局發出的明確訊息,要即時停止強迫勞動及尊重所有人的人權。

國家主席習近平與德國總理默克爾(Angela Merkel)、歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)、歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)周一(14日)舉行視像會晤。習近平指出,涉及香港及新疆的問題,實質是維護中國國家主權、安全和統一,保護各族人民安居樂業的權利;中方堅決反對任何人、任何勢力在中國製造不穩定、分裂和動亂,堅決反對任何國家干涉中國內政。

(綜合報道)