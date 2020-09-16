澳媒稱中國總領館從事滲透活動　外交部：純屬無中生有，惡意污衊

澳洲傳媒早前報導稱，澳洲警方調查澳洲華裔顧問張智森協助中國政府滲透澳洲政壇的案件時，查獲張智森與中國外交人員的通訊紀錄。 中國外交部今天（16日）表示，澳洲的指控是「無中生有，惡意污衊」，中國奉行獨立自主的和平外交政策，從來不會也沒有必要對其他國家搞什麼干涉滲透，這不是中國的行事方式。

據澳洲廣播公司（ABC）消息，澳洲聯邦警察正在調查中國駐悉尼總領事館是否與一名新南威爾士州議會顧問、前中國政府官員張智森密謀，以滲入新州工黨，並影響當地選民。澳洲警察搜查令稱，張志森可能是「外國間諜群體」一員，其行動可能「違反澳洲的外國干預法」。

據悉，澳警方檢查了張智森的往來通訊，包括郵件、短信和電話，並已致信聯邦政府部長稱，澳警方和澳邊境執法局閲讀並複製了他與中國高級別駐澳外交官和領事官員的通信。

ABC稱，澳警方的相關搜查令所提及的人中包括中國駐悉尼領事孫彥濤，三名中國駐澳記者。搜查令中還着重提到了華東師範大學澳洲研究中心主任陳弘與莫斯爾曼建立的微信群。

對此，中國駐悉尼總領事館9月16日稱，所謂「總領館及其官員從事滲透活動」的說法，完全是無中生有，純屬惡意污衊。

而中國外交部發言人汪文斌則表示，中方對此表示強烈的不滿和堅決的反對。「中國奉行獨立自主的和平外交政策，從來不會也沒有必要對其他國家搞什麼干涉滲透，這不是中國的行事方式。澳洲國內的一些人，熱衷於通過抹黑攻擊中國來煽動反華情緒，博取眼球，毒化中澳關係氛圍，已經到了無所不用其極的地步。」

他強調，中方敦促澳方的一些人，摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止將中國駐澳使領館正常的行為政治化，不要給中澳關係製造新的麻煩和障礙。