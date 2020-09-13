外交部指12被捕港人圖分裂國家　朱凱廸：不能解釋剝奪見律師權利

12 名港人疑潛逃台灣時被中國海警截獲，包括涉嫌違反《國安法》獲保釋的「香港故事」成員李宇軒，目前扣押在深圳鹽田區看守所，但未獲安排與律師會面。中國外交部發言人華春瑩今（13日）在Twitter反駁，指12人因非法越境被捕，而且企圖把香港從中國分裂出去。 協助家屬的民主派立法會議員朱凱廸指，內地已把12人案定性為高度敏感的政治案件，將利用作為「反港獨政治宣傳」，但無論「帽子」有多大，亦不能解釋為何可以剝奪《刑事訴訟法》裏對嫌疑人的保障，包括會見經家屬委託的律師。

▼12被捕港人家屬記者會情況▼

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朱凱廸形容，華春瑩的「帽子」只是開始，「下一階段可能出現的是銅鑼灣書店員工式的『電視認罪』」，但始終不能解釋為何可以剝奪《刑事訴訟法》裏對嫌疑人的保障，包括會見經家屬委託的律師，「（特首）林鄭月娥最好也回應一下，她口中的按中國法律辦事是否包括剝奪會見律師權。」

他又稱，華春瑩的twitter現階段似是和美國政府「鬥嘴」，「但也說明了12人的命運將成為中共在外交上可供運用的籌碼。」

協助被捕港人家屬的民主黨立法會議員涂謹申表示，個人很難相信被拘留的12人，是意圖進入內地為了將香港分離於中國。他指，外交部昨日稱中國是依法治國或有法治的國家，「特區政府認為他們涉嫌的罪行是在香港發生，一個依法治國或有法治的國家，似乎會將他們送回中國的香港特區依法律程序處理。」