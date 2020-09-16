美軍機冒用民航代碼抵近中國偵察　外交部：性質十分惡劣

南海局勢緊張之際，美軍機日前再次冒用他國民航飛機電子代碼抵近中國偵察。對此，中國外交部發言人汪文斌周三（16日）回應稱，美方嚴重違反國際航空規則，嚴重威脅中國和地區國家安全，性質十分惡劣，中方對此堅決反對。

汪文斌在例行記者會上表示，冒用他國民航飛機電子代碼是美軍慣用伎倆。據不完全掌握，今年以來，美軍偵察機冒用他國民航飛機地址碼在南海活動已達上百次。美方上述行為嚴重違反國際航空規則，嚴重擾亂有關空域的航空秩序和安全，嚴重威脅中國和地區國家安全，性質十分惡劣。中方對此堅決反對。

汪文斌敦促美方立即停止上述危險挑釁舉動，避免發生海空意外。他還稱，中方將繼續同地區國家一道，堅定維護南海航行與飛越自由和安全，堅定維護本地區和平與穩定。

針對美軍偽裝偵查，中國官方曾多次進行報道。此前在8月5日，美國空軍一架E-8C偵察機現身南海，朝着廣東方向飛行，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線約109.77公里的位置。消息人士稱，該機最初被位於廣州南部的空中控制雷達系統識別為一架商業客機，該機在南海上空的飛行高度超過9,000米。

8月21日，美國陸軍派出一架飛機已連續三天抵近中國偵察。該飛機當日先朝台灣方向飛行，然後突然轉向抵近浙江沿海。

據悉，該飛機由加拿大龐巴迪公司（Bombardier Inc.）商務機「挑戰者」改裝而來，是美國陸軍第一款噴氣式偵察機。該機裝有超高解析度探測監視系統，外觀沒有美軍塗裝，但受僱於美軍，借民用之名行軍事偵察之實。

針對美方在東海、南海的相關舉動，國防部新聞發言人吳謙曾表示，在地區國家的共同努力下，東海、南海的局勢總體穩定。這充分說明域內國家有智慧、有能力、有辦法通過直接談判協商，妥處分歧，共護和平。

他說，反觀作為域外國家的美國，打着所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。