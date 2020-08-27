制止餐飲浪費｜人大法工委：「糧食安全保障法」已列一類立法項目

國家主席習近平早前要求制止餐飲浪費，強調要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為。 全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉，近日就接受官方傳媒訪問，介紹立法機關目前的工作情況。 臧鐵偉透露，十三屆全國人大常委會的立法規劃，已將「糧食安全保障法」列為一類立法項目。

內地近期大力要求制止餐飲浪費。（新華社）

臧鐵偉指，節約糧食是保障國家糧食安全的重要內容，法治則是解決食物浪費、樹立節約新風的重要方式，必須加強防治食物浪費立法，通過建立健全法律法規，為全社會確立餐飲消費、日常食物消費的基本行為准則，減少和杜絕糧食收儲過程中和食品加工、運輸、銷售等環節中的浪費現像。以法治方式進行綜合治理，堅決制止餐飲浪費行為和各相關環節中的糧食、食物、食品浪費行為，改變餐飲消費陋習，倡導以節約節儉為核心理念和價值導向的文明消費方式、生活方式。

臧鐵偉又指，從總體上看，現有法律法規對制止餐飲浪費行為的規定也存在一些不容忽視的問題，一是比較分散、比較原則，可操作性較差；二是缺乏更有針對性的約束措施和引導措施，系統性治理機制尚未建立；三是一些有具體內容的規定層級不高，適用範圍有限，實際執行效果也不夠理想；四是尚未形成全社會共同的行為准則和道德規範，法治與德治需要協同配合。全國人大常委會有關工作機構現正積極展開專項立法研究，及時制定、完善相關法律。

臧鐵偉介紹，目前法工委正在梳理現行法律、行政法規、地方性法規、部門規章和規範性文件以及國外有關法律規定，與各有關部門單位加強溝通協調，注重調動各方面力量和資源。與此同時，十三屆全國人大常委會立法規劃，已將「糧食安全保障法」列為一類立法項目，有關方面正在積極推進法律起草工作。據悉，所謂「一類立法項目」，即是立法優先級處於高位，要在本屆人大常委會任期內提請審議完成。

臧鐵偉介紹，十三屆全國人大常委會的立法規劃，已將「糧食安全保障法」列為最優先的一類立法項目。（新華社）

在具體立法工作中，臧鐵偉指初步考慮以餐飲環節為切入點，以防治食物浪費為重點，加強糧食食物食品加工、儲存、運輸、銷售、收購、消費等環節反浪費、促節約管控，減少各環節浪費損失，明確相關主體責任，積極倡導文明、健康、科學的飲食文化和飲食習慣，實行綜合治理，形成長效機制，為保障國家糧食安全，為在全社會營造浪費可恥、節約為榮的文化新風尚提供法治保障。

（綜合報道）