瑞幸被控涉虛假交易等不正當競爭行為　遭市監總局罰款6100萬元

在美國納斯達克上市的中國概念股「瑞幸咖啡」早前承認在2019年第二季度到第四季度期間有偽造交易行為，涉及銷售總金額約為22億元（人民幣．下同）。 中國市場監管總局9月22日通報，決定對瑞幸咖啡等不正當競爭行為作出行政處罰，45間涉案公司被罰6100萬元人民幣。 瑞幸咖啡聲明稱，尊重並堅決執行國家相關部門的處罰決定。

市場監管總局指，2019年4月至12月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家協力廠商公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵行銷指標，並於2019年8月至2020年4月，通過多種管道對外廣泛宣傳使用虛假行銷資料，欺騙、誤導相關公眾，違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第一款「經營者不得對其商品的性能、功能、品質、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者」的規定，構成虛假宣傳行為。

財政部指瑞幸咖啡通過虛構商品券業務增加交易額約22億元。（資料圖片/中新社）

市場監管總局指，北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、征者國際貿易（廈門）有限公司等43家協力廠商公司，為瑞幸公司實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，違反《中華人民共和國反不正當競爭法》第八條第二款「經營者不得通過組織虛假交易等方式，説明其他經營者進行虛假或者引人誤解的商業宣傳」的規定，構成幫助虛假宣傳行為。

9月18日，市場監管總局及上海、北京市場監管部門，對瑞幸咖啡（中國）有限公司、瑞幸咖啡（北京）有限公司及北京車行天下諮詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司、征者國際貿易（廈門）有限公司等45家涉案公司作出行政處罰決定，處罰金額共計6100萬元。

對於該處罰決定，瑞幸咖啡當天在官微上做出回應稱，瑞幸咖啡尊重並堅決執行國家相關部門就此次調查所做出的處罰決定，並已就相關問題進行全面整改。我們將按照相關法律法規要求，進一步規範經營活動，保障穩定運營。